Assalto a jogadores do Flamengo no Rio: o que se sabe

Jogadores do Flamengo sofreram uma tentativa de assalto após desembarcarem no no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 8, depois de um empate de 1 a 1 contra o Central Córdoba, na Argentina, pela Libertadores.

A delegação rubro-negra estava a caminho de suas residências, por volta de 5h30, quando foi surpreendida na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte.

A ação criminosa não teve sucesso, mas apesar disso, o carro do goleiro argentino Rossi foi atingido por quatro tiros. O jogador não foi ferido devido à blindagem do veículo.

Em nota oficial, o Flamengo esclareceu que, apesar da gravidade do incidente, nenhum integrante da delegação se feriu.

A programação do time segue, com os jogadores se reapresentando no Ninho do Urubu ainda nesta quinta-feira, 8, para o treino de preparação para o jogo contra o Bahia, no sábado, 10, pelo Campeonato Brasileiro.

O que diz a polícia

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizaram buscas na região e conduziram as vítimas à 21ª Delegacia Policial para registro do boletim de ocorrência.

As equipes iniciaram uma investigação para identificar os responsáveis pela ação criminosa.

A concessionária Lamsa, responsável pela administração da Linha Amarela, confirmou a ocorrência na saída 7, mas ao chegarem ao local, não encontraram mais os criminosos envolvidos.