Central Córdoba x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa Libertadores

O Central Córdoba e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 7 de maio, às 21h30, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, pela Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Globo e Paramount+.

O Flamengo, atual campeão da Libertadores, entra em campo com a missão de manter sua hegemonia na competição, enquanto o Central Córdoba buscará surpreender e garantir uma vitória histórica em casa. O jogo promete muitas emoções, com os dois times em busca da classificação para as fases mais avançadas do torneio continental.

Onde assistir ao vivo o jogo do Central Córdoba x Flamengo pela Copa Libertadores?

Como assistir online o jogo do Central Córdoba x Flamengo?

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pela Copa Libertadores?

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.