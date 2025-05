Previsão do tempo em SP: frio intenso atinge capital nesta quinta; sexta terá menor mínima do ano

A massa de ar polar que acompanha a frente fria instalada em São Paulo desde quarta-feira, 28, deve provocar queda acentuada nas temperaturas a partir desta quinta-feira, 29.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a mínima da manhã desta quinta ficará em torno de 12°C, com máxima não ultrapassando 19°C. A temperatura, ainda amena nesta quarta, deve despencar com o avanço do frio.

Durante a madrugada de sexta-feira, 30, São Paulo deve registrar a menor temperatura do ano até o momento, com termômetros marcando cerca de 7°C entre 4h e 6h.

O dia deve ser claro, porém com máxima limitada a 18°C, segundo o Inmet. A diminuição das nuvens e a presença do sol na quinta ajudam a elevar a temperatura durante o dia, mas a queda ocorre rapidamente após o pôr do sol.

Nas madrugadas seguintes, o frio permanece, com mínimas previstas de 10°C no sábado, 31, e 12°C no domingo, 1º. Para o fim de semana, a máxima deve atingir 24°C, com possibilidade de chuvas isoladas no domingo.

A intensidade do frio levou o governo estadual e a prefeitura de São Paulo a decretar estado de alerta e ativar medidas emergenciais. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social montou o Abrigo Solidário na estação Pedro II da linha 3-vermelha do Metrô, funcionando das 19h às 8h, de quinta a domingo, com capacidade para 100 pessoas em situação de vulnerabilidade.

A prefeitura também reforça o atendimento com ambulâncias, banheiros químicos e distribuição de cobertores, enquanto a Defesa Civil estende a ajuda a municípios do interior, como Itapeva e o Vale do Ribeira, onde a mínima pode chegar a 5°C.

A Operação Baixas Temperaturas será retomada, com 10 tendas em pontos estratégicos da cidade, oferecendo alimentação quente, cobertores e apoio médico das 18h à meia-noite.

Neve no Sul do país e temperaturas negativas em Santa Catarina

No Sul do Brasil, a combinação de um ciclone extratropical e a massa de ar polar cria condições para a formação de neve nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda nesta quinta-feira. Segundo a Climatempo, a neve é provável em áreas com temperaturas entre 2°C e -2°C.

Regiões altas da serra catarinense podem enfrentar temperaturas negativas de até -7°C nos próximos dias, conforme projeção do serviço de meteorologia. O fenômeno reforça a necessidade de atenção especial para a população dessas áreas durante o período de frio intenso.