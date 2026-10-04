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Apuração para governador em Tocantins: veja quem está na frente

A disputa pelo governo do Tocantins reúne sete candidatos

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01h19.

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Os eleitores do Tocantins vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 1,2 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Tocantins reúne sete candidatos.

Quem está ganhando no Tocantins?

A apuração no Tocantins será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

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Quem são os candidatos a governador no Tocantins

  • Du Pereira (DC) — 27
  • Siqueira Campos Jr. (DEMOCRATA) — 35
  • Ataídes Oliveira (NOVO) — 30
  • Laurez Moreira (PSD) — 55
  • Vicentinho Júnior (PSDB) — 45
  • Prof. Witer Naves (PSOL) — 50
  • Professora Dorinha (UNIÃO) — 44

Perguntas frequentes

Por que o eleitor precisa votar em dois senadores em 2026? ＋

Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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