Apuração para governador em Tocantins: veja quem está na frente

Os eleitores do Tocantins vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 1,2 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Tocantins reúne sete candidatos.

Quem está ganhando no Tocantins?

A apuração no Tocantins será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Tocantins

Du Pereira (DC) — 27

Siqueira Campos Jr. (DEMOCRATA) — 35

Ataídes Oliveira (NOVO) — 30

Laurez Moreira (PSD) — 55

Vicentinho Júnior (PSDB) — 45

Prof. Witer Naves (PSOL) — 50

Professora Dorinha (UNIÃO) — 44