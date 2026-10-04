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Apuração de senador em Tocantins: veja quem está na frente

Estado tem 1,18 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01h20.

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Os eleitores de Tocantins vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República.

O estado tem 1,18 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos em Tocantins será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Tocantins?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

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Quem são os candidatos a senador em Tocantins

  • Alexandre Guimarães (MDB) — 153
  • Apóstolo Flavio Braga (DC) — 277
  • Eduardo Gomes (PL) — 222
  • Eli Borges (Republicanos) — 100
  • Fábio Ribeiro (Rede) — 180
  • Gaguim (União Brasil) — 444
  • Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata) — 351
  • Nilton Santos (Partido Novo) — 303
  • Osvany Luz (Democrata) — 355
  • Paulo Mourão (PT) — 133
  • Professor Osvaldo (Psol) — 500
  • Ronaldo Dimas (Podemos) — 202
  • Vanderlei Luxemburgo (Podemos) — 200

Perguntas frequentes

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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