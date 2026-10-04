Apuração de senador em Tocantins: veja quem está na frente

Os eleitores de Tocantins vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República.

O estado tem 1,18 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos em Tocantins será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Tocantins?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em Tocantins

Alexandre Guimarães (MDB) — 153

Apóstolo Flavio Braga (DC) — 277

Eduardo Gomes (PL) — 222

Eli Borges (Republicanos) — 100

Fábio Ribeiro (Rede) — 180

Gaguim (União Brasil) — 444

Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata) — 351

Nilton Santos (Partido Novo) — 303

Osvany Luz (Democrata) — 355

Paulo Mourão (PT) — 133

Professor Osvaldo (Psol) — 500

Ronaldo Dimas (Podemos) — 202

Vanderlei Luxemburgo (Podemos) — 200