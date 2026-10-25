Apuração para governador do DF no 2º turno: Celina Leão x Leandro Grass em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores do Distrito Federal voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre a atual governadora Celina Leão (Progressistas), que recebeu 49,93% dos votos válidos no primeiro turno, e Leandro Grass (PT), que obteve 34,47%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores do Distrito Federal voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre a atual governadora Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.

Quem está ganhando para governador no Distrito Federal?

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo do Distrito Federal conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Como foi o primeiro turno para governador?

Celina Leão recebeu 49,93% dos votos válidos no primeiro turno, ficando muito perto do ponto percentual de 50% necessário para vencer sem uma segunda votação. Leandro Grass teve 34,47%, segundo dados do TSE.

Quem é Celina Leão?

Celina Leão é a atual governadora do Distrito Federal e é filiada ao Progressistas. No primeiro turno de 2026, recebeu 49,93% dos votos válidos e ficou a 0,07 ponto percentual de alcançar a maioria necessária para encerrar a disputa.

A avaliação de sua gestão também foi medida pela Quaest em pesquisa divulgada em 12 de outubro. Segundo o levantamento, a avaliação positiva da administração, classificada como ótima ou boa, passou de 31% para 39% em relação à pesquisa anterior, divulgada em 29 de setembro.

Quem é Leandro Grass?

Leandro Grass é filiado ao PT e disputa o segundo turno para o governo do Distrito Federal contra Celina Leão. No primeiro turno de 2026, recebeu 34,47% dos votos válidos, segundo os dados do TSE fornecidos para esta matéria.

Como acompanhar a apuração para presidente?

Além da disputa pelo governo do Distrito Federal, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.