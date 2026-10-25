Apuração para governador do DF no 2º turno: Celina Leão x Leandro Grass em tempo real

Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h59.
Os eleitores do Distrito Federal voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre a atual governadora Celina Leão (Progressistas), que recebeu 49,93% dos votos válidos no primeiro turno, e Leandro Grass (PT), que obteve 34,47%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os eleitores do Distrito Federal voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre a atual governadora Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).
Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.
A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo do Distrito Federal conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Celina Leão recebeu 49,93% dos votos válidos no primeiro turno, ficando muito perto do ponto percentual de 50% necessário para vencer sem uma segunda votação. Leandro Grass teve 34,47%, segundo dados do TSE.
Celina Leão é a atual governadora do Distrito Federal e é filiada ao Progressistas. No primeiro turno de 2026, recebeu 49,93% dos votos válidos e ficou a 0,07 ponto percentual de alcançar a maioria necessária para encerrar a disputa.
A avaliação de sua gestão também foi medida pela Quaest em pesquisa divulgada em 12 de outubro. Segundo o levantamento, a avaliação positiva da administração, classificada como ótima ou boa, passou de 31% para 39% em relação à pesquisa anterior, divulgada em 29 de setembro.
Leandro Grass é filiado ao PT e disputa o segundo turno para o governo do Distrito Federal contra Celina Leão. No primeiro turno de 2026, recebeu 34,47% dos votos válidos, segundo os dados do TSE fornecidos para esta matéria.
Além da disputa pelo governo do Distrito Federal, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro.
Os candidatos são Celina Leão (Progressistas), atual governadora, e Leandro Grass (PT).
Acompanhe os números no mapa de apuração para governador da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar o painel geral das eleições de 2026.
Pesquisa divulgada em 12 de outubro mostrou Celina Leão com 53% das intenções de voto e Leandro Grass com 33%. O levantamento ouviu 1.104 pessoas entre 8 e 11 de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O TSE divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.
Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
Os resultados podem ser acompanhados pelo mapa de apuração para presidente no Distrito Federal e pelo painel geral das eleições de 2026 da EXAME.
Sim. Cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que o título eleitoral esteja regular.
Quem não comparecer pode justificar a ausência em até 60 dias após cada turno. O procedimento pode ser feito pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, com documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e pode ser aceita ou não pela Justiça Eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.