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Faltam horas para o fim da votação: o que acontece às 17h?

Quem estiver na fila até às 17h tem direito a votar, seguindo as orientações dos mesários e dos responsáveis pela seção eleitoral.

Eleições 2026: após às 17h apenas eleitores que já estavam na fila podem votar (Carmen Fukunari/Exame)

Eleições 2026: após às 17h apenas eleitores que já estavam na fila podem votar (Carmen Fukunari/Exame)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h00.

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RESUMO ＋

A votação do segundo turno das eleições de 2026 termina às 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila nesse horário poderão votar. Após o encerramento, as urnas emitem os boletins com os votos registrados, e a Justiça Eleitoral realiza a totalização e divulga os resultados para presidente e governador nos estados onde houver segundo turno.

A votação do segundo turno das eleições de 2026 termina às 17h deste domingo, 25, pelo horário de Brasília. A partir desse momento, as seções eleitorais encerram o recebimento de votos, começam a emitir os boletins de urna e a Justiça Eleitoral continuidade aos procedimentos de totalização dos resultados.

O encerramento, porém, não significa que todos os eleitores precisam deixar imediatamente o local de votação. Quem estiver na fila às 17h tem direito a votar, seguindo as orientações dos mesários e dos responsáveis pela seção eleitoral.

A apuração começa a ganhar visibilidade à medida que os boletins de urna são divulgados e os dados são enviados para a totalização. O resultado definitivo depende do processamento dos votos pela Justiça Eleitoral.

Quem estiver na fila às 17h ainda pode votar?

O horário de encerramento não retira o direito de voto de quem estiver aguardando na fila.

Quando houver eleitores na fila no momento do fechamento, o presidente da mesa receptora de votos deve adotar o procedimento previsto pela Justiça Eleitoral, com a distribuição de senhas para garantir que essas pessoas sejam atendidas.

Por isso, quem chegar perto do horário de encerramento deve procurar a seção eleitoral e seguir as instruções dos mesários.

O que acontece com as urnas depois das 17h?

Após o encerramento da votação, a urna eletrônica finaliza os procedimentos previstos para a seção e emite o Boletim de Urna (BU). O documento registra os resultados daquela urna, incluindo a quantidade de votos recebidos por cada candidatura, além de outras informações da votação.

Os boletins permitem acompanhar os resultados por seção eleitoral e comparar os dados publicados com os registros oficiais. A emissão começa a partir das 17h, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados são encaminhados para os sistemas de totalização da Justiça Eleitoral, responsáveis por consolidar os resultados de todas as seções.

Quando começa a apuração dos votos?

Os procedimentos de apuração e totalização começam após o encerramento da votação e a emissão dos boletins. Os resultados são divulgados progressivamente, conforme os dados chegam e são processados.

Por isso, os primeiros números apresentados não representam necessariamente o resultado final. A proporção de votos apurados e a distribuição geográfica das seções totalizadas podem influenciar as primeiras parciais.

A divulgação oficial ocorre pelos canais da Justiça Eleitoral, que permitem acompanhar a evolução da apuração para presidente e para governador nos locais onde segundo turno estadual.

Como saber quem venceu a eleição?

A definição depende da totalização dos votos válidos. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, sem contar os votos em branco e nulos.

A Justiça Eleitoral divulga os números progressivamente até concluir a apuração. O eleitor deve acompanhar os resultados nos canais oficiais do TSE e dos tribunais regionais eleitorais, evitando compartilhar informações sem confirmação.

Mesmo quando a liderança de um candidato se torna clara durante a apuração, é importante distinguir projeções de veículos de comunicação dos resultados oficiais divulgados pela Justiça Eleitoral.

O que acontece depois da divulgação do resultado?

Depois da definição do vencedor, começa o período de preparação para a mudança de governo, caso haja alternância de poder. Entre as etapas estão a organização da equipe de transição, a preparação da futura administração e a diplomação dos eleitos pela Justiça Eleitoral.

Em 2026, o prazo final para a diplomação é 18 de dezembro. A posse do presidente e do vice-presidente está prevista para 5 de janeiro de 2027.

Perguntas frequentes

Que horas termina a votação do segundo turno das eleições de 2026? ＋

A votação termina às 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília. A partir desse momento, as seções eleitorais encerram o recebimento de novos eleitores e iniciam os procedimentos de fechamento das urnas.

Quem estiver na fila às 17h ainda pode votar? ＋

Sim. Os eleitores que estiverem na fila até as 17h têm direito a votar. Os mesários devem seguir os procedimentos da Justiça Eleitoral, incluindo a distribuição de senhas para garantir o atendimento dessas pessoas.

Quando começa a apuração dos votos do segundo turno? ＋

Os procedimentos de apuração e totalização começam após o encerramento da votação, às 17h, com a emissão dos boletins de urna. Os resultados são divulgados progressivamente, conforme os dados são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

O que acontece com as urnas eletrônicas depois das 17h? ＋

Após o encerramento da votação, cada urna eletrônica emite o Boletim de Urna (BU), documento que registra a quantidade de votos recebidos por cada candidatura e outras informações da seção eleitoral. Os dados são encaminhados para a totalização dos resultados.

Onde acompanhar o resultado das eleições de 2026? ＋

Os resultados oficiais podem ser acompanhados pelos canais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos tribunais regionais eleitorais. A divulgação inclui a apuração para presidente e governador nos estados onde houver segundo turno.

Quantos votos um candidato precisa para vencer no segundo turno? ＋

Vence o segundo turno o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, ou seja, mais de 50% dos votos destinados aos candidatos. Os votos em branco e nulos não entram nesse cálculo.

Quando será a diplomação e a posse dos eleitos em 2026? ＋

O prazo final para a diplomação dos eleitos é 18 de dezembro de 2026. A posse do presidente e do vice-presidente está prevista para 5 de janeiro de 2027.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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