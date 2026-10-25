Faltam horas para o fim da votação: o que acontece às 17h?

RESUMO ＋ A votação do segundo turno das eleições de 2026 termina às 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila nesse horário poderão votar. Após o encerramento, as urnas emitem os boletins com os votos registrados, e a Justiça Eleitoral realiza a totalização e divulga os resultados para presidente e governador nos estados onde houver segundo turno.

A votação do segundo turno das eleições de 2026 termina às 17h deste domingo, 25, pelo horário de Brasília. A partir desse momento, as seções eleitorais encerram o recebimento de votos, começam a emitir os boletins de urna e a Justiça Eleitoral dá continuidade aos procedimentos de totalização dos resultados.

O encerramento, porém, não significa que todos os eleitores precisam deixar imediatamente o local de votação. Quem estiver na fila às 17h tem direito a votar, seguindo as orientações dos mesários e dos responsáveis pela seção eleitoral.

A apuração começa a ganhar visibilidade à medida que os boletins de urna são divulgados e os dados são enviados para a totalização. O resultado definitivo depende do processamento dos votos pela Justiça Eleitoral.

Quem estiver na fila às 17h ainda pode votar?

O horário de encerramento não retira o direito de voto de quem já estiver aguardando na fila.

Quando houver eleitores na fila no momento do fechamento, o presidente da mesa receptora de votos deve adotar o procedimento previsto pela Justiça Eleitoral, com a distribuição de senhas para garantir que essas pessoas sejam atendidas.

Por isso, quem chegar perto do horário de encerramento deve procurar a seção eleitoral e seguir as instruções dos mesários.

O que acontece com as urnas depois das 17h?

Após o encerramento da votação, a urna eletrônica finaliza os procedimentos previstos para a seção e emite o Boletim de Urna (BU). O documento registra os resultados daquela urna, incluindo a quantidade de votos recebidos por cada candidatura, além de outras informações da votação.

Os boletins permitem acompanhar os resultados por seção eleitoral e comparar os dados publicados com os registros oficiais. A emissão começa a partir das 17h, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados são encaminhados para os sistemas de totalização da Justiça Eleitoral, responsáveis por consolidar os resultados de todas as seções.

Quando começa a apuração dos votos?

Os procedimentos de apuração e totalização começam após o encerramento da votação e a emissão dos boletins. Os resultados são divulgados progressivamente, conforme os dados chegam e são processados.

Por isso, os primeiros números apresentados não representam necessariamente o resultado final. A proporção de votos apurados e a distribuição geográfica das seções já totalizadas podem influenciar as primeiras parciais.

A divulgação oficial ocorre pelos canais da Justiça Eleitoral, que permitem acompanhar a evolução da apuração para presidente e para governador nos locais onde há segundo turno estadual.

Como saber quem venceu a eleição?

A definição depende da totalização dos votos válidos. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, sem contar os votos em branco e nulos.

A Justiça Eleitoral divulga os números progressivamente até concluir a apuração. O eleitor deve acompanhar os resultados nos canais oficiais do TSE e dos tribunais regionais eleitorais, evitando compartilhar informações sem confirmação.

Mesmo quando a liderança de um candidato se torna clara durante a apuração, é importante distinguir projeções de veículos de comunicação dos resultados oficiais divulgados pela Justiça Eleitoral.

O que acontece depois da divulgação do resultado?

Depois da definição do vencedor, começa o período de preparação para a mudança de governo, caso haja alternância de poder. Entre as etapas estão a organização da equipe de transição, a preparação da futura administração e a diplomação dos eleitos pela Justiça Eleitoral.

Em 2026, o prazo final para a diplomação é 18 de dezembro. A posse do presidente e do vice-presidente está prevista para 5 de janeiro de 2027.