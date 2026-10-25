Faltam horas para o fim da votação: o que acontece às 17h?

Eleições 2026: após às 17h apenas eleitores que já estavam na fila podem votar (Carmen Fukunari/Exame)
Colaboradora
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h00.
A votação do segundo turno das eleições de 2026 termina às 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila nesse horário poderão votar. Após o encerramento, as urnas emitem os boletins com os votos registrados, e a Justiça Eleitoral realiza a totalização e divulga os resultados para presidente e governador nos estados onde houver segundo turno.
A votação do segundo turno das eleições de 2026 termina às 17h deste domingo, 25, pelo horário de Brasília. A partir desse momento, as seções eleitorais encerram o recebimento de votos, começam a emitir os boletins de urna e a Justiça Eleitoral dá continuidade aos procedimentos de totalização dos resultados.
O encerramento, porém, não significa que todos os eleitores precisam deixar imediatamente o local de votação. Quem estiver na fila às 17h tem direito a votar, seguindo as orientações dos mesários e dos responsáveis pela seção eleitoral.
A apuração começa a ganhar visibilidade à medida que os boletins de urna são divulgados e os dados são enviados para a totalização. O resultado definitivo depende do processamento dos votos pela Justiça Eleitoral.
O horário de encerramento não retira o direito de voto de quem já estiver aguardando na fila.
Quando houver eleitores na fila no momento do fechamento, o presidente da mesa receptora de votos deve adotar o procedimento previsto pela Justiça Eleitoral, com a distribuição de senhas para garantir que essas pessoas sejam atendidas.
Por isso, quem chegar perto do horário de encerramento deve procurar a seção eleitoral e seguir as instruções dos mesários.
Após o encerramento da votação, a urna eletrônica finaliza os procedimentos previstos para a seção e emite o Boletim de Urna (BU). O documento registra os resultados daquela urna, incluindo a quantidade de votos recebidos por cada candidatura, além de outras informações da votação.
Os boletins permitem acompanhar os resultados por seção eleitoral e comparar os dados publicados com os registros oficiais. A emissão começa a partir das 17h, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os dados são encaminhados para os sistemas de totalização da Justiça Eleitoral, responsáveis por consolidar os resultados de todas as seções.
Os procedimentos de apuração e totalização começam após o encerramento da votação e a emissão dos boletins. Os resultados são divulgados progressivamente, conforme os dados chegam e são processados.
Por isso, os primeiros números apresentados não representam necessariamente o resultado final. A proporção de votos apurados e a distribuição geográfica das seções já totalizadas podem influenciar as primeiras parciais.A divulgação oficial ocorre pelos canais da Justiça Eleitoral, que permitem acompanhar a evolução da apuração para presidente e para governador nos locais onde há segundo turno estadual.
A definição depende da totalização dos votos válidos. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, sem contar os votos em branco e nulos.
A Justiça Eleitoral divulga os números progressivamente até concluir a apuração. O eleitor deve acompanhar os resultados nos canais oficiais do TSE e dos tribunais regionais eleitorais, evitando compartilhar informações sem confirmação.
Mesmo quando a liderança de um candidato se torna clara durante a apuração, é importante distinguir projeções de veículos de comunicação dos resultados oficiais divulgados pela Justiça Eleitoral.
Depois da definição do vencedor, começa o período de preparação para a mudança de governo, caso haja alternância de poder. Entre as etapas estão a organização da equipe de transição, a preparação da futura administração e a diplomação dos eleitos pela Justiça Eleitoral.
Em 2026, o prazo final para a diplomação é 18 de dezembro. A posse do presidente e do vice-presidente está prevista para 5 de janeiro de 2027.
A votação termina às 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília. A partir desse momento, as seções eleitorais encerram o recebimento de novos eleitores e iniciam os procedimentos de fechamento das urnas.
Sim. Os eleitores que estiverem na fila até as 17h têm direito a votar. Os mesários devem seguir os procedimentos da Justiça Eleitoral, incluindo a distribuição de senhas para garantir o atendimento dessas pessoas.
Os procedimentos de apuração e totalização começam após o encerramento da votação, às 17h, com a emissão dos boletins de urna. Os resultados são divulgados progressivamente, conforme os dados são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.
Após o encerramento da votação, cada urna eletrônica emite o Boletim de Urna (BU), documento que registra a quantidade de votos recebidos por cada candidatura e outras informações da seção eleitoral. Os dados são encaminhados para a totalização dos resultados.
Os resultados oficiais podem ser acompanhados pelos canais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos tribunais regionais eleitorais. A divulgação inclui a apuração para presidente e governador nos estados onde houver segundo turno.
Vence o segundo turno o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, ou seja, mais de 50% dos votos destinados aos candidatos. Os votos em branco e nulos não entram nesse cálculo.
O prazo final para a diplomação dos eleitos é 18 de dezembro de 2026. A posse do presidente e do vice-presidente está prevista para 5 de janeiro de 2027.