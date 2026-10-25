Apuração do 2º turno em Maceió: veja o resultado para presidente em tempo real

Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h17.
Os eleitores de Maceió voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado na capital, com 52.36% dos votos. A apuração será atualizada conforme a Justiça Eleitoral divulgar os resultados oficiais.
Os eleitores de Maceió voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. A disputa nacional será entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 45,16%.
As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. A apuração em Maceió será acompanhada voto a voto, conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.
A EXAME atualizará os números da disputa presidencial em Maceió conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
No primeiro turno das eleições de 2026, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Maceió, com 52.36% dos votos, segundo dados do TSE. O resultado do segundo turno poderá confirmar ou alterar a preferência registrada na primeira votação.
Os candidatos à Presidência da República são:
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todas as cidades participantes do segundo turno.
O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o presidente da República e, em seis unidades da Federação, também o governador.
Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.
Os eleitores podem acompanhar a apuração pelo painel de resultados da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar a apuração presidencial em Maceió.
Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, e Lula obteve 45,16%.
A divulgação dos resultados parciais começa após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília. Os números são atualizados conforme o TSE recebe e totaliza os dados das urnas eletrônicas.
Não. A eleição presidencial considera os votos válidos de todo o Brasil, além dos votos de brasileiros que votam no exterior. O resultado de Maceió mostra a preferência dos eleitores da capital, mas a definição do presidente depende da totalização nacional dos votos.