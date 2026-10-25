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Apuração do 2º turno em Maceió: veja o resultado para presidente em tempo real

Flávio Bolsonaro e Lula disputam a Presidência neste domingo, 25; veja a apuração do segundo turno na capital alagoana em tempo real

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h17.

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RESUMO ＋

Os eleitores de Maceió voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado na capital, com 52.36% dos votos. A apuração será atualizada conforme a Justiça Eleitoral divulgar os resultados oficiais.

Os eleitores de Maceió voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. A disputa nacional será entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 45,16%.

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. A apuração em Maceió será acompanhada voto a voto, conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando em Maceió?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial em Maceió conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

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Quem venceu o primeiro turno em Maceió?

No primeiro turno das eleições de 2026, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Maceió, com 52.36% dos votos, segundo dados do TSE. O resultado do segundo turno poderá confirmar ou alterar a preferência registrada na primeira votação.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Os candidatos à Presidência da República são:

  • Flávio Bolsonaro (PL) — 22
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13

Perguntas frequentes

Que horas começa e termina a votação no segundo turno de 2026? ＋

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todas as cidades participantes do segundo turno.

Quando será o segundo turno das eleições de 2026? ＋

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o presidente da República e, em seis unidades da Federação, também o governador.

Como funciona a apuração dos votos nas eleições? ＋

Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.

Onde acompanhar o resultado das eleições de 2026 em tempo real? ＋

Os eleitores podem acompanhar a apuração pelo painel de resultados da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar a apuração presidencial em Maceió.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno de 2026? ＋

Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, e Lula obteve 45,16%.

Quando começa a divulgação dos resultados das eleições de 2026? ＋

A divulgação dos resultados parciais começa após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília. Os números são atualizados conforme o TSE recebe e totaliza os dados das urnas eletrônicas.

O resultado da eleição presidencial em Maceió define quem será o presidente? ＋

Não. A eleição presidencial considera os votos válidos de todo o Brasil, além dos votos de brasileiros que votam no exterior. O resultado de Maceió mostra a preferência dos eleitores da capital, mas a definição do presidente depende da totalização nacional dos votos.

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