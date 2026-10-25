Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

'Debates não esclareceram eleitores indecisos', diz Cila Schulman, CEO do Ideia

Para Cila Schulman, da Ideia Instituto de Pesquisa, rejeição aos candidatos e frustração com os últimos governos mantêm eleitores desconfiados a poucas horas do fim da votação

Cila Schulman: “nenhum dos dois candidatos conseguiu atrair eleitorado indeciso" ( Globo/ Manoella Mello/Divulgação)

Cila Schulman: “nenhum dos dois candidatos conseguiu atrair eleitorado indeciso" ( Globo/ Manoella Mello/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h17.

Priorizar nos meus resultados Google

Os debates presidenciais do segundo turno não foram suficientes para esclarecer os eleitores indecisos sobre a escolha entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), avalia Cila Schulman, CEO do Ideia Instituto de Pesquisa. Segundo ela, o confronto da Band provocou desengajamento entre esse público quando os candidatos passaram a trocar acusações no bloco de perguntas livres. “Fez com que esse eleitor pensasse ‘é tudo igual’”, afirmou.

Na análise de Cila durante a cobertura da Exame do segundo turno, neste domingo, 25, o debate da Globo evitou uma sequência de acusações generalizadas, mas também não conseguiu mudar a percepção dos eleitores mais resistentes aos candidatos. “Mesmo em um debate mais equilibrado como este, o eleitor acaba assistindo como torcida, e em um grau de rejeição como este, o debate não foi esclarecedor para os eleitores indecisos”, disse.

A CEO do Ideia afirma que esse grupo reúne eleitores frustrados com as experiências dos últimos governos e que, por isso, estão mais desconfiados das promessas dos candidatos. “Os eleitores indecisos votaram em Jair Bolsonaro em 2018, se desencantaram por causa da pandemia; votaram em Lula em 2022, se desencantaram por causa do custo de vida”, afirmou. Segundo ela, nenhum dos dois candidatos conseguiu atrair esse eleitorado de forma significativa, que ainda pode optar por não comparecer às urnas ou votar em branco ou nulo.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

Mais de Brasil

Apuração do 2º turno em Rio Branco: veja o resultado para presidente em tempo real

Apuração do 2º turno em Natal: veja o resultado para presidente em tempo real

Apuração do 2º turno em Goiânia: veja o resultado para presidente em tempo real

Apuração do 2º turno em Fortaleza: veja o resultado para presidente em tempo real

Mais na Exame

Brasil

Apuração do 2º turno em Rio Branco: veja o resultado para presidente em tempo real

Pop

Não quer acompanhar as eleições? Veja 5 minisséries para assistir durante a apuração