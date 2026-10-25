'Debates não esclareceram eleitores indecisos', diz Cila Schulman, CEO do Ideia

Os debates presidenciais do segundo turno não foram suficientes para esclarecer os eleitores indecisos sobre a escolha entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), avalia Cila Schulman, CEO do Ideia Instituto de Pesquisa. Segundo ela, o confronto da Band provocou desengajamento entre esse público quando os candidatos passaram a trocar acusações no bloco de perguntas livres. “Fez com que esse eleitor pensasse ‘é tudo igual’”, afirmou.

Na análise de Cila durante a cobertura da Exame do segundo turno, neste domingo, 25, o debate da Globo evitou uma sequência de acusações generalizadas, mas também não conseguiu mudar a percepção dos eleitores mais resistentes aos candidatos. “Mesmo em um debate mais equilibrado como este, o eleitor acaba assistindo como torcida, e em um grau de rejeição como este, o debate não foi esclarecedor para os eleitores indecisos”, disse.

A CEO do Ideia afirma que esse grupo reúne eleitores frustrados com as experiências dos últimos governos e que, por isso, estão mais desconfiados das promessas dos candidatos. “Os eleitores indecisos votaram em Jair Bolsonaro em 2018, se desencantaram por causa da pandemia; votaram em Lula em 2022, se desencantaram por causa do custo de vida”, afirmou. Segundo ela, nenhum dos dois candidatos conseguiu atrair esse eleitorado de forma significativa, que ainda pode optar por não comparecer às urnas ou votar em branco ou nulo.