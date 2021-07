Após madrugada com geada, frio deve continuar; veja previsão nas capitais

A previsão de frio intenso com chance de neve e geada vai continuar em várias regiões do país. O Brasil enfrenta uma das mais intensas ondas de frio dos últimos cinco anos. Julho pode terminar com recorde de temperaturas minimas.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Paulo, Curitiba, Campo Grande e Porto Alegre têm chance de geada nos próximos dias. Nessas capitais as previsões são de temperaturas abaixo de 5ºC.

Para a noite e madrugada de quinta-feira, 29, a neve deve atingir novamente as regiões das serras gaúcha e catarinense. Segundo o Inmet, o município de Bom Jardim da Serra, em Santa Catariana, registrou -8,6ºC às 4h nesta quinta-feira, a menor temperatura do ano no Brasil.

O frio é tão intenso que até o município de São Paulo pode registrar geada, um fenômeno incomum para a cidade.

Na quarta-feira, a região Sul do país registrou o fenômeno do chamado de chuva congelada, que acontece quando as gotas de água congelam ao tocar a superfície gelada, fazendo com que sejam formados pequenos cristais de gelo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a explicação para a baixa temperatura nessas capitais é uma massa de ar polar que atinge estados do Sul e do Sudeste e deve permanecer até o próximo domingo, 1º.

Frio chega ao Centro-Oeste e Norte

A frente fria é tão intensa que atinge até estados do Norte do Brasil. Nesta quinta deve ocorrer uma queda da temperatura em todo o estado de Rondônia - com a mínima em torno de 12°C e 17°C - e do Acre - com mínima entre 13ºC a 16ºC.

No Mato Grosso as mínimas ficam em torno de 10 a 11ºC no sul, oeste, pantanal, e acima de 14ºC no centro-norte do estado. Para a madrugada e manhã de sexta-feira, as temperaturas mínimas ainda permanecem baixas.

A tendência é de que o frio seja menos intenso a partir do fim de semana e as temperaturas fiquem mais agradáveis.

Confira as previsões de quinta e sexta nas capitais segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Aracaju: Quinta-feira: 30ºC / 21ºC - Sexta-feira: 29ºC / 22ºC

Belém: Quinta-feira: 33ºC / 24ºC - Sexta-feira: 33ºC / 24ºC

Belo Horizonte: Quinta-feira: 24ºC / 10ºC - Sexta-feira: 21ºC / 7ºC

Boa Vista: Quinta-feira: 30ºC / 24ºC - Sexta-feira: 31ºC / 23ºC

Brasília: Quinta-feira: 25ºC / 10ºC - Sexta-feira: 26ºC / 10ºC

Campo Grande: Quinta-feira: 16ºC / 4ºC - Sexta-feira: 20ºC / 4ºC

Cuiabá: Quinta-feira: 27ºC / 14ºC - Sexta-feira: 32ºC / 11ºC

Curitiba: Quinta-feira: 10ºC / -1ºC - Sexta-feira: 12ºC / 1ºC



Florianópolis: Quinta-feira: 16ºC / 4ºC - Sexta-feira: 19ºC / 6ºC

Fortaleza: Quinta-feira: 31ºC / 25ºC - Sexta-feira: 32ºC / 24ºC

Goiânia: Quinta-feira: 24ºC / 11ºC - Sexta-feira: 28ºC / 9ºC

João Pessoa: Quinta-feira: 28ºC / 22ºC - Sexta-feira: 29ºC / 22ºC

Macapá: Quinta-feira: 34ºC / 24ºC - Sexta-feira: 33ºC / 25ºC

Maceió: Quinta-feira: 30ºC / 21ºC - Sexta-feira: 29ºC / 22ºC

Manaus: Quinta-feira: 30ºC / 24ºC - Sexta-feira: 29ºC / 24ºC

Natal: Quinta-feira: 30ºC / 23ºC - Sexta-feira: 30ºC / 22ºC

Palmas: Quinta-feira: 36ºC / 20ºC - Sexta-feira: 36ºC / 19ºC

Porto Alegre: Quinta-feira: 12ºC / 3ºC - Sexta-feira: 16ºC / 2ºC

Porto Velho: Quinta-feira: 29ºC / 18ºC - Sexta-feira: 30ºC / 15ºC

Recife: Quinta-feira: 29ºC / 21ºC - Sexta-feira: 28ºC / 22ºC

Rio Branco: Quinta-feira: 26ºC / 16ºC - Sexta-feira: 27ºC / 15ºC

Rio de Janeiro: Quinta-feira: 18ºC / 11ºC - Sexta-feira: 20ºC / 9ºC

Salvador: Quinta-feira: 29ºC / 21ºC - Sexta-feira: 27ºC / 22ºC

São Luís: Quinta-feira: 31ºC / 24ºC - Sexta-feira: 31ºC / 24ºC



São Paulo: Quinta-feira: 13ºC / 5ºC - Sexta-feira: 14ºC / 3ºC

Teresina: Quinta-feira: 34ºC / 23ºC -Sexta-feira: 35ºC / 23ºC

Vitória: Quinta-feira: 22ºC / 17ºC - Sexta-feira: 21ºC / 15ºC