Neve no Sul do país? Chuva congelada afeta região nesta quarta

A onda de frio que atinge o país nesta semana, uma das mais intensas dos últimos cinco anos, está provocando uma queda brusca de temperatura na região Sul do país. Com previsão inclusive de neve, algumas regiões chegaram a registrar um fenômeno chamado de chuva congelada na tarde desta quarta-feira, 28, que acontece quando as gotas de água congelam ao tocar a superfície gelada, fazendo com que sejam formados pequenos cristais de gelo.

Este fenômeno não deve ser confundido com as chuvas de granizo, quando o gelo é formado através de extensas nuvens e que acontecem tanto em dias quentes quanto em dias frios. Já a neve, esperada para a noite desta quarta-feira, acontece quando a temperatura está próxima ou abaixo de 0°C, sendo formada na própria nuvem, além de contar com um clima úmido.

Nos últimos dias a região já havia registrado geadas, fenômeno que acontece em locais mais baixos e quando o tempo está seco. A massa de ar frio que atinge no país nesta semana já é a terceira do mês, situação considerada pouco comum. As maiores preocupações estão voltadas para a agricultura, podendo causar um aumento de preços dos alimentos além de atrasado na colheita.

Para o restante da semana, são esperadas temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na serra gaúcha o frio pode ser ainda pior no sábado, 31. O Climatempo prevê que a região, assim como a área serrana de Santa Catarina, possa alcançar, ao longo desta semana, um novo recorde de menor temperatura em 2021, chegando a valores entre -8°C e -10°C.

Nas redes sociais, moradores do Rio Grande do Sul publicaram vídeos que registraram a chuva congelada desta quarta-feira. Em algumas cidades, como Pelotas e Caxias do Sul, foram registradas tanto a formação de neve quanto a de chuvas congeladas ao mesmo tempo.

(Com informações do Estadão Conteúdo)