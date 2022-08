Após idas e vindas, Bolsonaro diz que “deve ir” ao debate na Band no domingo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que “deve ir” ao debate com candidatos à Presidência da República marcado para este domingo, 28, na TV Bandeirantes. Em entrevista à Jovem Pan News, na tarde desta sexta-feira, 26, ele afirmou que será “fuzilado”, mas considera que “será tranquilo” responder às perguntas.

Mais cedo, nesta sexta-feira, pessoas próximas a Bolsonaro sinalizaram que ele não iria ao debate. A decisão foi atribuída à avaliação do presidente sobre a entrevista do principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Jornal Nacional, na quinta-feira, 25, embora alguns aliados de Bolsonaro neguem que tenha algo a ver com o desempenho do petista.

"Agora, acho que devo ir”, afirmou Bolsonaro à Jovem Pan. “Mas vou ser fuzilado. Vão atirar em mim o tempo todo, porque sou um alvo compensador para eles”, disse o presidente. Ele acredita, no entanto, que a “estratégia vai dar certo”, porque já se preparou para as perguntas e as respostas “vão ser simples”.

Bolsonaro antecipou que deve ser perguntado sobre a atuação em meio à pandemia de covid-19. “Não devo nada. Tranquilo responder a essas acusações que fizeram na mídia, em especial no tocante à covid”, disse.

Para Lula, a participação no debate depende da ida de Bolsonaro. A avaliação da campanha é que, se o presidente não for, não vale a pena para o petista, que se tornará o alvo principal e não terá como confrontar o único nome que se aproxima dele nas intenções de voto.

Os candidatos Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) confirmaram presença no debate.

