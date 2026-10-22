Lula e Flávio Bolsonaro se preparam para debate da Globo e últimos atos antes do 2º turno

A três dias do segundo turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concentram seus esforços na preparação para o último debate entre os candidatos, que será realizado nesta sexta-feira, 23, pela TV Globo.

Lula busca recuperar a voz e se preparar, enquanto Flávio recebe a ajuda do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em seu treinamento, no quartel-general da campanha, em uma mansão no Lago Sul, em Brasília.

A reta final ocorre em meio a uma disputa acirrada, com pesquisas de intenção de voto que apontam empate técnico entre os dois candidatos e uma vantagem numérica para Flávio Bolsonaro.

Preparativos de Lula

Nesta quinta-feira, 22, Lula terá como principal compromisso público uma transmissão ao vivo, às 19h, com o deputado federal André Janones (Rede-MG), responsável pelo canal de WhatsApp "Exército do Lula", principal ferramenta de campanha digital do petista no segundo turno, com 8,3 milhões de inscritos.

O presidente passou o dia sem compromissos, no Palácio do Alvorada, recuperando a voz após uma série de comícios. Na quarta-feira, no discurso que proferiu em um ato de campanha em Belo Horizonte, Lula pareceu mais rouco e com a voz mais fraca e afirmou aos militantes presentes que, quando não puder mais falar, "o povo falará" por ele. Lula também cancelou uma entrevista à TV Record devido aos problemas na voz na quarta-feira.

Na sexta-feira, 23, Lula dedicará o dia à preparação para o debate da TV Globo, que será realizado no Rio de Janeiro, após o Jornal Nacional.

A estratégia da campanha petista para o confronto passa pela tentativa de desconstruir a imagem de Flávio Bolsonaro, com ataques à trajetória política do senador e questionamentos sobre suspeitas de irregularidades envolvendo pessoas próximas ao candidato.

Entre elas está uma recente reportagem da revista piauí que aponta o senador como sócio oculto da Best Bet, que tem como controlador o advogado e amigo de Flávio, Willer Tomaz.

Uma das apostas é explorar o desafio feito por Lula no debate da TV Bandeirantes, em 18 de outubro, para que os dois candidatos abrissem seus sigilos bancários, fiscais e telefônicos, incluindo os de familiares.

Nesta quinta-feira, representantes da campanha do bolsonarista assinaram um documento concordando com os termos da divulgação das informações, mas a campanha de Flávio ainda afirma que só enviará os dados após checar o material mandado por Lula. A campanha petista, por outro lado, insiste que as duas candidaturas enviem seus materiais de maneira simultânea.

Após Flávio apresentar condições para aceitar o desafio, a campanha petista concordou com todas as exigências. A campanha de Flávio, porém, resiste em disponibilizar informações bancárias da Alcazar Holdings, sediada na Ilha da Madeira, em Portugal. A empresa é do advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio e investigado pela Polícia Federal (PF).

A campanha de Lula cita investigação em que o senador é apontado como um dos administradores de uma conta bancária da empresa no banco Santander de Portugal.

No sábado, 24, Lula terá uma agenda de mobilização nas duas maiores cidades do país para encerrar sua campanha. Pela manhã, participará de uma caminhada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois, seguirá para São Paulo, onde encerrará a campanha com um ato na Avenida Paulista.

No domingo, 25, o presidente votará em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e permanecerá em São Paulo para acompanhar a apuração dos votos.

Flávio terá atos em Minas e no Rio e acompanhará apuração em Brasília

Flávio Bolsonaro também reservou a quinta-feira para a preparação para o debate da TV Globo no quartel-general de sua campanha, em Brasília. Nesta manhã, o senador visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

A expectativa é que Flávio mantenha uma estratégia de confronto com Lula, explorando o desgaste do governo e as denúncias de corrupção, embora a campanha também avalie o tom a ser adotado para conquistar os eleitores indecisos.

No primeiro debate entre os dois candidatos, realizado pela TV Bandeirantes, o senador adotou uma postura virulenta, com provocações e ataques pessoais ao presidente e usou uma estratégia de permanecer atrás de Lula, no enquadramento das câmeras, fazendo gestos de reprovação durante as falas do petista.

Agora, a TV Globo decidiu limitar a ciculação dos candidatos, a pedido da campanha de Lula. Além disso, embora a emissora tenha decidido não exibir uma checagem de veracidade dos fatos citados pelos candidatos em tempo real, haverá checagem de informações em tempo real durante o confronto feita por diversos portais, entre os quais estão o G1.

No sábado, Flávio deverá participar de atos de campanha em Belo Horizonte, em Minas Gerais, antes de seguir para o Rio de Janeiro.

No domingo, o senador votará na capital fluminense e viaja em seguida para Brasília, onde pretende acompanhar a apuração. Há a expectativa de que ele esteja acompanhado do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um de seus principais aliados.

Pesquisas mostram disputa acirrada

O último debate ganha importância diante dos resultados das pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta semana.

O levantamento da Quaest publicado na quarta-feira, 21, mostrou Flávio Bolsonaro com 45% das intenções de voto e Lula com 44%, um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na rodada anterior, o senador aparecia com 46%, contra 44% do presidente. Já na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, os dois registraram 40% das intenções de voto.

A campanha de Lula recebeu os números com otimismo moderado e considera que a redução da vantagem numérica de Flávio pode ajudar a mobilizar a militância petista em torno da possibilidade de uma virada.

Já os aliados do senador minimizam a redução da diferença e ressaltam que o candidato do PL permanece numericamente à frente, embora reconheçam que a disputa segue apertada.

Nesse cenário, o confronto de sexta-feira será a última oportunidade para os dois presidenciáveis se enfrentarem diretamente diante de uma audiência nacional antes da votação, enquanto os atos de sábado representarão a última demonstração pública de força das campanhas.