Ao lado de Paes, Lula cumpre agendas no RJ com ministros e políticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega hoje de manhã ao Rio para dois dias de agendas coordenadas pelo prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD). O petista cumprirá compromissos em Belford Roxo e Magé, na Baixada Fluminense, e na Zona Oeste do Rio. A viagem amplia em ano eleitoral as visitas de Lula ao Sudeste, iniciadas na semana passada, com eventos em São Paulo. Amanhã, o petista segue para Minas Gerais, onde participará de reuniões em Belo Horizonte e Juiz de Fora, cidade do interior governada pelo PT.

No Rio, o espaço ao lado do presidente será compartilhado por correligionários, aliados e até rivais políticos. Caciques fluminenses do PT devem acompanhar os eventos. Estão na lista o vice-presidente nacional da sigla e deputado federal, Washington Quaquá, e o secretário para Assuntos Federativos, André Ceciliano. Também estarão os deputados federais Lindbergh Farias (PT), Benedita da Silva (PT), Dr. Luizinho (PP), Aureo Ribeiro (Solidariedade) e Daniela Carneiro (União), ex-ministra do Turismo e mulher do prefeito de Belford Roxo, Waguinho, aliado de Lula na Baixada Fluminense.

Presença de Castro

Correligionário e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador Cláudio Castro fez um aceno de última hora e confirmou a aliados que irá a eventos marcados para hoje. Para interlocutores, a presença de Castro aponta para uma sinalização de aproximação com o petista — ele foi um dos poucos chefes de executivos estaduais a faltar ao ato em memória ao 8 de Janeiro, organizado pelo governo Lula em Brasília. Também a expectativa de parlamentares próximos a Castro e membros do secretariado estadual possam comparecer.

No entanto, aliados também avaliam que ele pode desistir na última hora e não ir a Belford Roxo. O motivo seria o rompimento com o prefeito da cidade, Waguinho. Os dois se afastaram no ano passado após o governador decidir não se posicionar nas eleições municipais. A proximidade de Castro com o deputado estadual e pré-candidato a prefeito Márcio Canella (União), desafeto de Waguinho, também prejudicou a relação.

O prefeito de Belford Roxo tem se aproximado de Eduardo Paes, que chegou a agraciá-lo com a indicação do titular da Secretaria municipal de Ação Comunitária — Waguinho indicou Chiquinho Brazão, que pediu exoneração na última semana.

Lula retornará a Brasília na sexta-feira. Da Esplanada, a comitiva incluirá os ministros Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde). Lula caminhará ao lado da mulher, Rosângela da Silva, a Janja, da filha Lurian Lula da Silva e da nora Marlene da Silva, mãe de Arthur Lula, neto do presidente morto em 2019 e que dará nome a uma escola da rede municipal de Belford Roxo, a ser inaugurada.

Presidente da Embratur, o ex-deputado federal Marcelo Freixo (PT) não deve comparecer por conflito de agendas. Em 2022, Lula esteve no palanque de Freixo quando concorreu ao governo do estado, mas foi derrotado nas urnas.

O primeiro compromisso de Lula no Rio será pela manhã, em Magé, quando o presidente participará da entrega de conjuntos habitacionais construídos com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, vinculado ao Ministério das Cidades. À tarde, o presidente participa da inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, em Belford Roxo. Ainda serão anunciadas a criação de hospital oncológico e de um instituto federal de ensino na cidade.

Amanhã, Lula vai ao Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Lá será inaugurado o Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado