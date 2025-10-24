Negócios

Aos 79, ela transformou bolos caseiros em um negócio de R$ 650 milhões

Fundadora da Casa de Bolos, Sônia Ramos virou exemplo do avanço dos empreendedores seniores — grupo que já representa 4,3 milhões de brasileiros

Vô Sônia, da Casa de Bolos: “A maturidade traz sabedoria, paciência e compreensão" (Tabata Barbosa)

Isadora Aires
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10h23.

Já se passou o tempo em que empreender era coisa de jovem.

No Brasil, 4,3 milhões de pessoas com mais de 60 anos tocam seus próprios negócios — um crescimento de 53% em 12 anos, segundo a PNAD Contínua de 2024.

Entre elas está Sônia Ramos, a “Vó Sônia”, que aos 79 anos comanda a Casa de Bolos, a maior franquia de bolos do país, com faturamento projetado de 650 milhões de reais neste ano.

Em 2010, quando o filho caçula foi demitido, ela decidiu transformar as receitas da família em fonte de renda.

O que começou em uma cozinha de Ribeirão Preto virou a Casa de Bolos, atualmente a maior franquia do segmento no país, com mais de 600 unidades. 

“Em 2009, depois da demissão do meu filho, a gente precisou repensar as despesas. Durante um café da tarde, surgiu a ideia de vender os bolos que eu fazia em casa”, diz Sônia. “Com o boca a boca, o negócio cresceu muito além do fermento e, em 2011, já tínhamos cinco lojas”.

Hoje, a rede soma mais de 65% de franqueados com mais de uma unidade, alguns com dez lojas em operação.

"A franquia nos permitiu compartilhar o sonho de aproximar pessoas ao redor da mesa. Nossos franqueados acreditam e sonham junto conosco”.

O próximo passo é consolidar presença nacional e expandir no exterior: recentemente, a marca inaugurou sua primeira loja em Lisboa, Portugal. “Queremos chegar a regiões ainda carentes do verdadeiro bolo caseiro, mantendo variedade e preço justo”, afirma a fundadora.

Quais foram os desafios no meio do caminho

Apesar da imagem acolhedora da marca, o crescimento da Casa de Bolos exigiu decisões pragmáticas.

A rede precisou profissionalizar a gestão, adaptar processos e manter a produção artesanal sem perder escala — um equilíbrio difícil de sustentar.

“O bom gestor independe de gênero, mas acredito que a mulher tem o sexto sentido mais aflorado. Percebemos melhor as expressões de alegria ou tristeza do cliente”, diz  Sônia.

Essa sensibilidade, segundo ela, ajuda a manter a essência da marca, mesmo com centenas de unidades espalhadas pelo país.

Hoje em dia, Sônia ainda participa das tomadas de decisões do negócio e testa as receitas. Também mantém contato direto com os franqueados.

Para acompanhar a expansão e dar suporte estratégico aos franqueados, a Casa de Bolos investiu na construção de uma nova sede administrativa em Ribeirão Preto, inaugurada no final de 2024. O espaço tem mais de mil metros quadrados, distribuídos em cinco andares.

A força da maturidade no trabalho

A Casa de Bolos também virou exemplo de diversidade etária.

Cerca de 20% dos colaboradores têm mais de 60 anos. Para Sônia, a experiência é um ativo estratégico.

“A maturidade traz sabedoria, paciência e compreensão. As pessoas mais velhas sabem lidar com erros e resultados com mais equilíbrio”, diz ela. “Sou uma grande incentivadora para que pessoas maduras abracem as oportunidades. A experiência de vida é o que nos ensina o que funciona ou não”, completa.

