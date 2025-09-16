EXAME Agro

Anvisa proíbe a venda de mais uma marca de azeite; saiba qual é

Desde o começo de 2024 o governo já proibiu lotes e marcas de azeite mais de 70 vezes

Luiz Anversa
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17h59.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 18h22.

A Anvisa proibiu a venda de todos os lotes do azeite da marca Los Nobles. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 16

Na internet, o produto é apresentado como argentino. Segundo a vigilância sanitária, porém, o azeite é clandestino e não tem aprovação da Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia da Argentina.

Além da Los Nobles, o governo federal, com ações da Anvisa e do Ministério da Agricultura, já proibiu outras 20 marcas de azeite desde o início do ano.

 Desde o começo de 2024 o governo já proibiu lotes e marcas de azeite mais de 70 vezes. Algumas das irregularidades foram:
  • adulteração/falsificação;
  • não atendimento às exigências sanitárias para suas instalações;
  • importação e distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil;
  • presença de óleos vegetais no produto;
  • incerteza sobre origem ou composição do produto.
  • falta de licenciamento junto à autoridade sanitária competente;

Marcas proibidas em 2025

Veja as marcas que foram proibidas ou tiveram lotes vetados em 2025:

  • Los Nobles - setembro
  • Vale dos Vinhedos – julho
  • Serrano – junho
  • Málaga – junho
  • Campo Ourique – junho
  • Santa Lucía – junho
  • Villa Glória – junho
  • Alcobaça – junho
  • Terra de Olivos – junho
  • Casa do Azeite – junho
  • Terrasa – junho
  • Castelo de Viana – junho
  • San Martín – junho
  • Grego Santorini – maio
  • La Ventosa – maio
  • Escarpas das Oliveiras – maio
  • Almazara – maio
  • Quintas D'Oliveira – maio
  • Alonso – maio
  • Doma – fevereiro
  • Azapa – fevereiro

A Anvisa alerta que, caso o consumidor possua algum desses produtos em casa, deve procurar o estabelecimento onde adquiriu para realizar a troca. A agência recomenda ainda que os consumidores desconfiem de preços muito abaixo da média de mercado, além de verificar se a empresa está devidamente registrada no Ministério da Agricultura.

Maior produtora mundial de azeite sinaliza recuperação após crise histórica

A espanhola Deoleo, maior produtora mundial de azeite de oliva, informou que o setor começa a se recuperar depois de enfrentar dois anos consecutivos de baixa na produção e forte pressão sobre os preços. O cenário atual é resultado direto de uma colheita abundante registrada na Safra 2024/2025, principalmente na Espanha, maior produtora da commodity.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura da Espanha, o país produziu 1,41 milhão de toneladas de azeite de oliva neste ciclo — um aumento de aproximadamente 65% em relação às 855,6 mil toneladas da safra anterior. Apesar de o volume ter ficado abaixo do inicialmente previsto, foi suficiente para restaurar a confiança no setor e provocar uma queda nos preços tanto no atacado quanto no varejo.

Segundo a Deoleo, os preços da matéria-prima caíram cerca de 50% em relação ao ano anterior, efeito direto do aumento da oferta. "A recuperação significativa da colheita de azeite — principalmente na Espanha — já está se traduzindo em condições de fornecimento mais estáveis, e isso está tendo um impacto direto nos preços na origem", afirmou o CEO da empresa, Cristóbal Valdés, em declaração à CNBC.

