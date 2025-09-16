Los Nobles - setembro

Vale dos Vinhedos – julho

Serrano – junho

Málaga – junho

Campo Ourique – junho

Santa Lucía – junho

Villa Glória – junho

Alcobaça – junho

Terra de Olivos – junho

Casa do Azeite – junho

Terrasa – junho

Castelo de Viana – junho

San Martín – junho

Grego Santorini – maio

La Ventosa – maio

Escarpas das Oliveiras – maio

Almazara – maio

Quintas D'Oliveira – maio

Alonso – maio

Doma – fevereiro

Azapa – fevereiro

A Anvisa alerta que, caso o consumidor possua algum desses produtos em casa, deve procurar o estabelecimento onde adquiriu para realizar a troca. A agência recomenda ainda que os consumidores desconfiem de preços muito abaixo da média de mercado, além de verificar se a empresa está devidamente registrada no Ministério da Agricultura.

Maior produtora mundial de azeite sinaliza recuperação após crise histórica

A espanhola Deoleo, maior produtora mundial de azeite de oliva, informou que o setor começa a se recuperar depois de enfrentar dois anos consecutivos de baixa na produção e forte pressão sobre os preços. O cenário atual é resultado direto de uma colheita abundante registrada na Safra 2024/2025, principalmente na Espanha, maior produtora da commodity.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura da Espanha, o país produziu 1,41 milhão de toneladas de azeite de oliva neste ciclo — um aumento de aproximadamente 65% em relação às 855,6 mil toneladas da safra anterior. Apesar de o volume ter ficado abaixo do inicialmente previsto, foi suficiente para restaurar a confiança no setor e provocar uma queda nos preços tanto no atacado quanto no varejo.

Segundo a Deoleo, os preços da matéria-prima caíram cerca de 50% em relação ao ano anterior, efeito direto do aumento da oferta. "A recuperação significativa da colheita de azeite — principalmente na Espanha — já está se traduzindo em condições de fornecimento mais estáveis, e isso está tendo um impacto direto nos preços na origem", afirmou o CEO da empresa, Cristóbal Valdés, em declaração à CNBC.