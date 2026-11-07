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Anvisa manda recolher lotes falsificados de creatina e Ômega 3; confira

Medida foi publicada nesta sexta-feira, 6

Anvisa determina apreensão de lotes de Equaliv Ômega 3 e Creatina Dux (Magnific)

Anvisa determina apreensão de lotes de Equaliv Ômega 3 e Creatina Dux (Magnific)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13h18.

Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 13h18.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira, 6, a apreensão de lotes de dois suplementos alimentares: o Equaliv Ômega 3 e a Creatina Dux. Em ambos os casos, a venda, a divulgação, a distribuição e o uso estão proibidos.

Equaliv Ômega 3

A medida atinge o lote D25-2601441 do Equaliv Ômega 3, com validade até maio de 2028. A fabricante, a Althaia S.A. Indústria Farmacêutica, denunciou a falsificação do produto à agência.

Creatina Dux

As mesmas proibições valem para o lote K52354A da Creatina Dux em pó, sem sabor, pote de 300 g, com validade até abril de 2027. A Dux Company Ltda. informou que não reconhece o lote.

O produto estava sendo vendido pela Charmozza Comércio e Indústria de Produtos no site Mercado Livre.

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