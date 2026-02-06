Brasil

Anvisa proíbe 'Café de Açaí', azeite e glitters culinários

Agência cita alegações terapêuticas ilegais e risco à saúde do consumidor

Fiscalização da Anvisa: produtos foram retirados do mercado após identificação de irregularidades sanitárias (Creative Commons)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 10h08.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, na manhã desta sexta-feira, 6, a venda, fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso do produto conhecido como “Café de Açaí”, da marca Du Brasil.

A decisão integra um conjunto de ações de fiscalização da agência e também atingiu um lote de azeite de oliva da marca Campo Ourique e glitters culinários da marca MAGO.

De acordo com a Anvisa, o “Café de Açaí”, comercializado como suplemento alimentar, apresentava alegações terapêuticas proibidas em sua rotulagem, como promessas de tratamento para diabetes e fibromialgia.

A legislação sanitária brasileira veta esse tipo de indicação para suplementos, que não podem ser vendidos como medicamentos.

Além disso, a agência identificou a presença de constituinte não autorizado no produto, bem como outras irregularidades, entre elas origem desconhecida, ausência de notificação sanitária obrigatória e condições inadequadas de armazenamento, o que motivou a proibição imediata em todo o território nacional.

