Anvisa proíbe 'Café de Açaí', azeite e glitters culinários

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, na manhã desta sexta-feira, 6, a venda, fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso do produto conhecido como “Café de Açaí”, da marca Du Brasil.

A decisão integra um conjunto de ações de fiscalização da agência e também atingiu um lote de azeite de oliva da marca Campo Ourique e glitters culinários da marca MAGO.

De acordo com a Anvisa, o “Café de Açaí”, comercializado como suplemento alimentar, apresentava alegações terapêuticas proibidas em sua rotulagem, como promessas de tratamento para diabetes e fibromialgia.

A legislação sanitária brasileira veta esse tipo de indicação para suplementos, que não podem ser vendidos como medicamentos.

Além disso, a agência identificou a presença de constituinte não autorizado no produto, bem como outras irregularidades, entre elas origem desconhecida, ausência de notificação sanitária obrigatória e condições inadequadas de armazenamento, o que motivou a proibição imediata em todo o território nacional.