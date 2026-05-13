Anvisa adia para 15 de maio votação sobre suspensão de produtos da Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu adiar para esta sexta-feira, 15, a votação sobre o recurso referente à suspensão da fabricação e venda de produtos de limpeza da Ypê. A decisão inicial seria tomada nesta terça-feira, 13, mas a avaliação foi remarcada.

No dia 7 de maio, a agência determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes de todos os lotes da Ypê com numeração final 1, fabricados em Amparo, interior de São Paulo, devido a falhas nos controles de qualidade. A agência suspendeu a produção desses produtos após a constatação de problemas.

Após aceitar um recurso administrativo, a Ypê conseguiu suspender as medidas restritivas, mas optou por interromper temporariamente a produção para realizar ajustes na fábrica de Amparo. A Anvisa, por sua vez, mantém a recomendação para que os consumidores evitem o uso desses produtos.

Durante uma reunião realizada na terça-feira, 12, em Brasília, representantes da Ypê informaram que estavam implementando 239 medidas corretivas para tentar reverter a suspensão e o recolhimento de seus produtos de limpeza. A empresa declarou que a fábrica de Amparo intensificou os esforços para cumprir as exigências da Anvisa, de acordo com o comunicado divulgado pela agência.

Controvérsias e debate político em torno da Ypê

A decisão gerou uma mobilização nas redes sociais, com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fazendo campanha a favor da empresa, acusando a Anvisa de agir com motivação política.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se manifestou sobre o caso nesta segunda-feira, 11, afirmando que vídeos "irresponsáveis" estavam tentando politizar a questão da suspensão. O chefe da pasta ressaltou que as medidas tomadas pela Anvisa foram baseadas em análises feitas pela vigilância sanitária do estado de São Paulo.

A Química Amparo, responsável pela marca Ypê, afirmou ter alterado seu sistema de tratamento de água após uma fiscalização da Anvisa, em novembro de 2025, que identificou contaminação bacteriana nos produtos da empresa. Na ocasião, a agência determinou o recolhimento de 14 lotes de produtos devido à presença de Pseudomonas aeruginosa em três tipos de lava-roupas líquidos. A fabricante, agora, enfrenta novas sanções pela reincidência nos problemas de controle de qualidade.

Quais produtos da Ypê foram suspensos pela Anvisa?

Segundo a Anvisa, apenas os lotes que terminam com o número 1, dos produtos listados a seguir estão afetados. Confira: