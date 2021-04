Anvisa autoriza testes com nova vacina chinesa contra covid-19 no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a realização de testes clínicos no Brasil com uma nova vacina experimental contra Covid-19 desenvolvida pela chinesa Sichuan Clover Biopharmaceuticals, informou o órgão regulador em comunicado nesta segunda-feira.

De acordo com a Anvisa, a potencial vacina da Sichuan prevê a aplicação em duas doses com intervalo de 22 dias entre elas.

Os testes de Fases 2/3 para avaliar a eficácia, imunogenicidade e segurança da vacina devem incluir 22 mil voluntários em países da América Latina, além de África do Sul, Bélgica, China, Espanha, Polônia e Reino Unido, disse a Anvisa.

No Brasil, a expectativa é que 12.100 voluntários participem dos testes e eles serão selecionados no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

O estudo da Sichuan é o sexto autorizado pela Anvisa para uma vacina contra a covid-19. Antes já haviam sido autorizados os testes com as vacinas da AstraZeneca com a Universidade de Oxford e da CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, e os dois imunizantes estão sendo aplicados no Brasil.

Também foram autorizados os testes com a vacina da Pfizer e da Janssen, subsidiária da Johnson & Johnson, que já têm aval da Anvisa para serem aplicadas no Brasil e acordos para venda de doses com o Ministério da Saúde.

Mais recentemente, a Anvisa também autorizou testes com uma potencial vacina desenvolvida pela canadense Medicago.