Aneel cobra reforço nos plano de contingência de distribuidoras de energia em SP e RJ

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) notificou as distribuidoras de energia de São Paulo e do Rio de Janeiro para que adotem medidas excepcionais nos próximos dias, em função da previsão de condições climáticas extremas nas duas regiões.

A recomendação foi feita nesta terça-feira, 16, após alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicar possibilidade de tempestades fortes que podem causar interrupções no fornecimento de energia.

De acordo com a Aneel, a intenção é minimizar os efeitos de eventuais falhas no sistema de distribuição e acelerar a recuperação do serviço caso ocorram apagões.

No comunicado, a Aneel solicitou que as concessionárias reforcem as equipes técnicas e ampliem a estrutura operacional para responder rapidamente a emergências. A agência também ressaltou a necessidade de maior colaboração com entidades como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e autoridades locais, especialmente em situações que apresentem riscos para a segurança pública.

A agência ainda orientou que as empresas comuniquem de forma antecipada qualquer ocorrência relevante durante o período de instabilidade climática, com o intuito de apoiar a fiscalização e o monitoramento do serviço.

O que acontece se São Paulo e Rio de Janeiro não realizarem ações preventivas?

Apesar de ser uma medida preventiva, a Aneel alertou que o não cumprimento das orientações poderá levar à abertura de processos administrativos e à aplicação de sanções conforme a regulamentação do setor elétrico.

Quais são as distribuidoras de Energia em São Paulo e Rio de Janeiro:

Rio de Janeiro

Light Serviços de Eletricidade S.A. (capital e região metropolitana)

Enel Distribuição Rio (interior do estado)

São Paulo