Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Ibovespa reage e fecha em alta de 0,46%; dólar recua a R$ 5,21

Bolsa brasileira descolou do exterior com apoio de bancos e Petrobras;

Mercado financeiro: Ibovespa vira e fecha o dia em alta (d3sign/Getty Images)

Mercado financeiro: Ibovespa vira e fecha o dia em alta (d3sign/Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17h33.

Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 18h02.

Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa interrompeu uma sequência de quatro sessões seguidas de baixa nesta terça-feira, 29. Entre as ações de peso do índice, o destaque positivo ficou com os bancos e empresas do setor financeiro. Os papéis do Itaú (ITUB4) se sobressaíram, com alta de 1,34%. Os papéis da Petrobras também contribuíram com a virada do benchmark, que chegou a operar no vermelho no período da manhã. As ações preferenciais da estatal (PETR4) subiram 0,78%.

Com isso, o Ibovespa fechou em alta de 0,46%, aos 183.827 pontos. As ações da Azzas 2154 tiveram a maior alta da carteira, fechando com valorização de 10,5%. Os ativos operam sob a perspectiva da reorganização societária que vai separar Arezzo e Soma, além da venda Farm.

Na ponta oposta, os papéis da CSNA (CSNA3) e de sua controlada CSN Mineração (CMIN3) caíram 9,85% e 5,74% respectivamente. A companhia reduziu as projeções de vendas e, por outro lado, revisou custos para cima.

Leia mais:

No mercado de câmbio, o dólar deu uma trégua ao movimento de alta, mas segue acima de R$ 5,20. Nesta terça, fechou em baixa de 0,16%, a R$ 5,21. No exterior, o dia foi positivo para a moeda americana, que operou na contramão do petróleo. O WTI, produzido nos Estados Unidos, recuava quase 4% no after hours. O Brent, caía 2,7%, a US$ 102,44.

Ao contrário do Brasil, as bolsas em Wall Street fecharam com perdas moderadas. O S&P 500 recuou 0,17%, enquanto o Down Jones caiu 0,26% e o Nasdaq, praticamente estável, teve um leve recuo de 0,09%. O rendimento dos títulos do Tesouro americano continuam em alta, sinalizando que o mercado aposta em uma alta de juros pelo Federal Reserve, o que reduz o apetite por ativos de risco.

Acompanhe tudo sobre:IbovespaDólarAções

Mais de Invest

Quem é o novo CEO da Copasa — e o que explica a reação das ações CSMG3

Você se acha organizado? 2 em cada 3 brasileiros que 'vivem o agora' têm dívidas

Tesouro IPCA+: vale a pena travar juros altos por 10, 20 ou 30 anos?

Quanto R$ 10 mil rendem em CDI e dividendos: renda fixa ainda ganha?

Mais na Exame

Brasil

Debate da Globo na Bahia: horário, regras e quem vai participar

Tecnologia

OpenAI mira avaliação de US$ 1,4 trilhão em corrida para Wall Street

Esporte

Piqué quer transformar Brasil em motor de crescimento da Kings League: 'Um mercado muito valioso'

Pop

‘Ted Lasso’: que horas estreia o 9º episódio da 4ª temporada na Apple TV+?