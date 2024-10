O deputado federal André Fernandes (PL) tem 50% das intenções de voto e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparece com 47,9% no segundo turno para a prefeitura de Fortaleza, de acordo com pesquisa do instituto AtlasIntel divulgado nesta quinta-feira, 17.

Pela margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão empatados tecnicamente.

Os eleitores que afirma que votarão em branco, nulo ou em nenhum somam 2% e os que não sabem e não responderam são 0,2%.

Pesquisa para prefeito de Fortaleza

André Fernandes (PL): 50%

Evandro Leitão (PT): 47.9%

Não sei: 0.2%

Voto branco/nulo: 2%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

Pesquisa de votos válidos de Fortaleza