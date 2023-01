Anderson Torres fica em silêncio durante depoimento à PF

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, decidiu ficar em silêncio durante depoimento à Polícia Federal. A oitiva ocorreu nesta quarta-feira, 18, no 4° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde o ex-ministro está desde que chegou dos Estados Unidos.

O depoimento começou por volta das 10h30. No entanto, o ex-ministro disse que não tinha declarações a dar aos investigadores.

Torres está preso desde sábado, 14, por suposta omissão na segurança dos atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro, quando golpistas invadiram e destruíram prédios dos três Poderes na capital do país. Ele nega ter sido conivente com os fatos.

Era esperado que Torres explicasse a falha na segurança durante os atos do dia 8 e sobre um documento encontrado em sua casa que vem sendo chamado de "minuta do golpe". O texto fala em instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado das eleições.

