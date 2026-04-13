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Alexandre Ramagem é preso pelo serviço de imigração dos EUA, diz PF

Ex-deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de abril de 2026 às 13h44.

Última atualização em 13 de abril de 2026 às 13h52.

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O Serviço de Imigração e Controle de Duanas dos Estados Unidos (ICE) prende o ex-deputado federal Alexandre Ramagem nesta segunda-feira, 13. A informação foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews e ao portal G1.

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Segundo a PF, Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina antes do término do julgamento, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana para evitar a prisão, seguindo depois para os Estados Unidos.

Por que Ramagem foi condenado?

Alexandre Ramagem é o novo diretor-geral da Polícia Federal

Alexandre Ramagem: ex-deputado federal foi preso pelo serviço de imigração dos EUA (Marcos Oliveira/Agência Senado)

Alexandre Ramagem foi condenado em setembro a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado em 2022 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele já atuou como deputado federal e na liderança da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A Turma condenou Ramagem pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. 

No caso do ex-deputado, o réu não responde aos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, o que reduziu a pena. Além da condenação, a Corte decidiu pela perda de mandato do parlamentar e perda do cargo de delegado. 

Na decisão sobre os efeitos civis e administrativos da pena, a Corte decidiu que todos os condenados ficarão inelegíveis por 8 anos depois do cumprimento da pena. Também foi determinado que os condenados terão de pagar uma multa coletiva por dano morais de R$ 30 milhões.

A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu na denúncia que os ministros somem as penas de todos os crimes. Nesse cenário, a punição máxima poderia chegar a 43 anos de prisão.

Veja a pena de Ramagem para cada crime

  • Organização criminosa: 5 anos
  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 anos, 1 mês e 15 dias
  • Golpe de Estado: 7 anos

*Em atualização.

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