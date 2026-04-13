Alexandre Ramagem é preso pelo serviço de imigração dos EUA, diz PF

O Serviço de Imigração e Controle de Duanas dos Estados Unidos (ICE) prende o ex-deputado federal Alexandre Ramagem nesta segunda-feira, 13. A informação foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews e ao portal G1.

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Segundo a PF, Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina antes do término do julgamento, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana para evitar a prisão, seguindo depois para os Estados Unidos.

Por que Ramagem foi condenado?

Alexandre Ramagem: ex-deputado federal foi preso pelo serviço de imigração dos EUA (Marcos Oliveira/Agência Senado)

Alexandre Ramagem foi condenado em setembro a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado em 2022 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele já atuou como deputado federal e na liderança da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A Turma condenou Ramagem pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

No caso do ex-deputado, o réu não responde aos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, o que reduziu a pena. Além da condenação, a Corte decidiu pela perda de mandato do parlamentar e perda do cargo de delegado.

Na decisão sobre os efeitos civis e administrativos da pena, a Corte decidiu que todos os condenados ficarão inelegíveis por 8 anos depois do cumprimento da pena. Também foi determinado que os condenados terão de pagar uma multa coletiva por dano morais de R$ 30 milhões.

A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu na denúncia que os ministros somem as penas de todos os crimes. Nesse cenário, a punição máxima poderia chegar a 43 anos de prisão.

Veja a pena de Ramagem para cada crime

Organização criminosa: 5 anos

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 anos, 1 mês e 15 dias

Golpe de Estado: 7 anos

*Em atualização.