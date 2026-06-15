MEC abre inscrição para etapa inédita do Sisu com 9 mil vagas

O Ministério da Educação (MEC) abre nesta segunda-feira (15) as inscrições para o Sisu+, etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada destinada ao preenchimento de vagas não ocupadas em instituições públicas de educação superior.

A medida, oficializada pelo Edital nº 29/2026, tem como objetivo preencher as vagas em instituições públicas de ensino superior que continuaram disponíveis após a fase regular do processo seletivo.

A etapa é inédita: trata-se da primeira vez que o Sisu adota essa modalidade de repescagem.

As inscrições acontecem de 15 a 19 de junho, com seleção baseada na melhor média do Enem do candidato, e os aprovados poderão iniciar os estudos já no segundo semestre de 2026.

Como as vagas são disponibilizadas?

O Sisu+ integra o mesmo processo seletivo do Sisu 2026 e observa as mesmas regras gerais de elegibilidade.

Para que uma vaga entre na seleção, precisa ter sido formalmente classificada como disponível, seja por desistência de candidatos aprovados, não confirmação de matrícula ou encerramento dos prazos previstos pelas instituições.

A adesão é voluntária: cada universidade decide se participa e quais cursos disponibiliza. No total, 34 universidades aderiram ao programa, com mais de 9 mil vagas distribuídas em 13 estados. A maior concentração está:

Na Paraíba (1,7 mil vagas);

No Rio de Janeiro (1,6 mil);

Em Minas Gerais (1,4 mil).

Entre os cursos com mais vagas, duas licenciaturas lideram: Matemática (514) e Física (478). Química (257) também aparece entre os mais ofertados, ao lado de diversas engenharias: Civil (285), de Alimentos (276), Florestal (267), de Produção (187), Mecânica (175) e Elétrica (170).

Quem pode se inscrever?

O sistema de inscrição do Sisu realizará automaticamente a seleção das edições do Enem que atendam às exigências, desconsiderando aquelas em que o candidato tenha participado como "treineiro" e/ou tenha obtido nota zero na prova de redação.

Em termos práticos, para participar, o candidato precisa atender a dois requisitos simultâneos:

Ter feito o Enem em pelo menos uma das três últimas edições — 2023, 2024 ou 2025 —, com nota acima de zero na redação e sem ter participado como treineiro (estudante que ainda não concluiu o ensino médio). Ter participado da etapa regular do Sisu 2026. Quem não se inscreveu na primeira janela não pode concorrer ao Sisu+.

Quem não pode?

Ficam de fora do Sisu+ candidatos que não se inscreveram no Sisu regular de 2026, que zeraram a redação em todas as edições válidas do Enem ou que participaram do exame apenas na condição de treineiro.

Caso a nota do candidato não atenda às notas mínimas estabelecidas por determinada instituição para um curso específico, o sistema exibirá uma mensagem indicando que não é possível concorrer às vagas naquele curso.

Onde se inscrever?

Para se inscrever o candidato precisa acessar o site com a conta gov.br, pesquisar as vagas disponíveis e fazer a inscrição em até duas opções escolhidas.

O endereço oficial é sisualuno.mec.gov.br. Durante todo o período de inscrições, o candidato pode alterar suas escolhas quantas vezes desejar; contudo, apenas a última inscrição registrada ao final do prazo será considerada.

Tem que pagar para se inscrever?

Não. A inscrição para o Sisu+ é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Confira o cronograma do Sisu+ 2026

As datas abaixo seguem o edital oficial do MEC:

Etapa Período Adesão das instituições 4 a 29 de maio de 2026 Inscrição dos candidatos 15 a 19 de junho de 2026 Divulgação da chamada regular 24 de junho de 2026 Manifestação de interesse na lista de espera 24 a 26 de junho de 2026 Matrícula da chamada regular A partir de 25 de junho de 2026* Matrícula dos convocados via lista de espera A partir de 1º de julho de 2026*

*O cronograma exato de matrículas é definido por cada instituição participante, conforme seu próprio edital.

Qual a diferença entre o Sisu e o Prouni?

Embora ambos sejam programas do governo federal e usem a nota do Enem como critério de seleção, eles têm finalidades opostas.

O Sisu é exclusivo para vagas em universidades públicas e não há limite de renda para participar da ampla concorrência. O estudante aprovado não paga mensalidade.

O Prouni oferece bolsas de estudo para pessoas que desejam estudar em instituições de ensino superior privado, com bolsas parciais de 50% ou integrais de 100% até o fim do curso, sem necessidade de devolução dos valores ao governo.

Para a bolsa integral, a renda familiar per capita deve ser de até 1,5 salário mínimo; para a parcial, de até 3 salários mínimos.

É possível se inscrever nos dois programas, mas, se convocado em ambos, o candidato precisará escolher apenas um, já que é proibido ocupar uma vaga em universidade pública e usufruir de bolsa do Prouni simultaneamente.