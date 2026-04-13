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Quem é Alexandre Ramagem, ex-deputado preso nos EUA? Veja os crimes pelos quais foi condenado

Ex-deputado federal foi condenado pelo STF a pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14h33.

Última atualização em 13 de abril de 2026 às 14h45.

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O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) prende o ex-deputado federal Alexandre Ramagem nesta segunda-feira, 13. A informação foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews e ao portal G1.

Ramagem foi condenado, em setembro, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Segundo a PF, Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina antes do término do julgamento, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana para evitar a prisão, seguindo depois para os Estados Unidos.

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Passagem pela PF e Abin

Alexandre Ramagem Rodrigues, ex-diretor da Abin, construiu sua trajetória recente ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A aproximação entre os dois ganhou força durante a campanha de 2018, quando Ramagem assumiu a segurança pessoal de Bolsonaro após o atentado em Juiz de Fora (MG).

Ramagem foi indicado, no início de 2019, para a superintendência da Polícia Federal (PF) no Ceará. A permanência foi curta. Ele foi impedido de tomar posse como diretor-geral da PF, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, ele passou a se dedicar à esfera política, com passagem como assessor no Palácio do Planalto. Em junho daquele ano, foi nomeado para o comando da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Na cerimônia de posse, Bolsonaro mencionou a relação direta com Ramagem, afirmando que “grande parte do destino da nação” estaria sob responsabilidade do então diretor. Em 2022, ele disputou as eleições e conquistou mandato como deputado federal, com 59.170 votos.

Em outubro de 2023, Ramagem foi alvo de uma operação da Polícia Federal que incluiu ações em seu gabinete e no apartamento funcional. A investigação tratou do uso indevido da estrutura da Abin para monitoramento de autoridades, incluindo ministros do STF, políticos, jornalistas e advogados, por meio da ferramenta FirstMile, sistema de geolocalização. Dados da apuração indicaram cerca de 33 mil consultas consideradas irregulares, entre elas o rastreamento do ministro Alexandre de Moraes.

A operação “Vigilância Aproximada”, derivada da “Primeira Milha”, cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e resultou na prisão de dois servidores da agência.

Condenação no STF

Em novembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Ramagem por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A decisão fixou pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado, com perda do mandato parlamentar.

Parte das acusações relacionadas aos atos de 8 de janeiro teve análise suspensa pelo STF. A justificativa considerou que esses episódios ocorreram após a diplomação como deputado federal, o que altera o enquadramento jurídico.

Na época, defesa apresentou recursos ao Supremo, com pedido de redução da pena.

Veja a pena de Ramagem para cada crime

  • Organização criminosa: 5 anos
  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 anos, 1 mês e 15 dias
  • Golpe de Estado: 7 anos
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