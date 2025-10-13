Brasil

Alexandre de Moraes nega pedido para revogar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Ministro do STF afirmou que a manutenção da prisão é necessária pelo risco de fuga

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13h11.

Última atualização em 13 de outubro de 2025 às 13h21.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa do ex-presidente, Jair Bolsonaro, para revogar a prisão domiciliar e outras medidas cautelares.

A decisão de Moraes, publicada nesta segunda-feira, 13, contesta o pedido e afirma que a manutenção da prisão é necessária durante o processo para evitar o risco de fuga, além de assegurar o cumprimento da lei.

Segundo o ministro, foi levada em consideração a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que sinalizou a possibilidade de fuga do ex-presidente.

"O término do julgamento do mérito da presente Ação Penal 2668, com a condenação do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO à pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, em regime inicial fechado, e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão domiciliar e das cautelares para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL", escreveu Moraes.

*Matéria em atualização

Acompanhe tudo sobre:Alexandre de MoraesSupremo Tribunal Federal (STF)Jair Bolsonaro

