Bolsonaro tem novo agravamento de saúde e defesa aciona Moraes para liberar atendimento médico

Ex-presidente está em prisão domiciliar desde agosto e enfrenta novo quadro de soluços e anemia

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12h20.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou nesta segunda-feira, 13, um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para autorizar a entrada da médica Marina Grazziotin Pasolini na residência do ex-mandatário.

Segundo os advogados, Bolsonaro tem apresentado um agravamento de episódios persistentes de soluço e necessita de atendimento médico imediato.

No documento, os representantes do ex-presidente afirmam que a situação requer “célere apreciação” e que o ingresso da profissional é necessário para a realização do atendimento. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, após descumprir a ordem judicial que o proibia de usar redes sociais.

Defesa cita agravamento de sintomas e urgência médica

O ex-presidente tem apresentado alguns problemas de saúde desde então. Em setembro, Bolsonaro chegou a ser internado com pressão baixa, vômitos e crise de soluço. O ministro Moraes já autorizou a ida de uma lista de médicos à casa do ex-presidente de maneira contínua, sem a necessidade de autorização prévia.

No mês passado, o ex-presidente também foi a uma unidade hospitalar três dias após ser condenado a uma pena de 27 anos por tentativa de golpe e outros quatro crimes. Na ocasião, foi identificado um quadro de anemia, e uma tomografia mostrou imagem residual de uma pneumonia recente.

Médico diz que soluços se intensificam após longas conversas

O médico do ex-presidente, Cláudio Birolini, já afirmou que as crises de soluço se intensificam quando Bolsonaro fala por longos períodos. Na semana passada, ele teve uma crise após a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

