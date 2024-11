Alerta para chuvas intensas deve perdurar ao longo do fim de semana e atinge 16 estados

Ao todo, 16 estados brasileiros seguem sob alerta de chuvas intensas ao longo do fim de semana. Algumas regiões, que já estão sob aviso desde o meio da semana, devem seguir em atenção, segundo projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a previsão para este final de semana, são esperadas chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 40km/h a 60km/h.

O alerta amarelo indica "perigo potencial" e prevê chuvas intensas. Os locais atingidos podem esperar chuva de até 50mm/dia e ventos intensos. Serão afetados os seguintes estados: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

O Inmet ainda prevê risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e problemas na rede elétricas e possíveis descargas. Em caso de rajadas de ventos para os próximos dias, a recomendação é não procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de raios, além disso, não estacione perto de torres de transmissão ou de placas de propaganda e evite usar aparelhos ligados à tomada.

1 /5 Temporal em São Paulo derruba árvore em frente a sede do banco Safra, na Avenida Santo Amaro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

2 /5 Muro desabada em São Caetano, na Rua Mariano Pamplona, após fortes chuvas atingirem o estado de SP (Chuvas no estado de São Paulo)

3 /5 Muro desabada na Rua Mariano Pamplona, em São Caetano do Sul, devido à forte chuva que atingiu o estado de SP nesta sexta-feira, 12 de outubro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

4 /5 Árvore caída no Parque Severo Gomes, em São Paulo, devido ao temporal desta sexta-feira, 12 de outubro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

5/5 Árvore caída na Rua Caiçara com Cancioneiro de Evora, em São Paulo, após o temporal desta sexta-feira, 11 (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

Novembro sem La Niña

Segundo o Climatempo, novembro marca um grande aumento dos volumes médios de precipitação sobre o Brasil. Com algumas exceções na Região Norte e também em grande parte do Nordeste, a média de precipitação em novembro supera os 140 mm.

A média de precipitação supera os 180 mm em praticamente toda a Região Sul do Brasil, na maioria das áreas do Sudeste, do Centro-Oeste, e também em Rondônia, no Acre, no Amazonas, no extremo sul do Pará e no Tocantins.

Na região Nordeste, novembro marca o retorno das pancadas de chuva regulares no sul do Maranhão e do Piauí no Oeste e no sul da Bahia. Mas para a maioria das áreas da região, novembro ainda é um mês de tempo seco e muito calor, sendo bastante comum a temperatura passar dos 40°C no interior dos estados.

O fenômeno La Niña ainda não está tecnicamente configurado, mas a porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial, na costa do Peru, tem estado com temperaturas ligeiramente abaixo da média nos últimos dois meses.

Mesmo sem um La Niña definido, este resfriamento do Pacífico na costa peruana terá alguma influência nas precipitações e na temperatura do mês de novembro no Brasil.

As pancadas de chuva serão frequentes no decorrer do mês sobre o Centro-Oeste, Sudeste e nos estados da Região Sul porque além da presença de ar quente e úmido, a passagem de frentes frias pela costa do Sul e do Sudeste vai estimular ainda mais a instabilidade ocorrência das pancadas de chuva à tarde e-ou à noite, que já são típicas desta época.