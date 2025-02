Tempestades e ventos fortes: Inmet emite alerta para várias regiões do Brasil; veja previsão

Os estados da região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e São Paulo sofrerão com tempestades nesta quarta-feira, 19. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, porém, também serão impactadas pelo mau tempo. Nestes lugares, chuvas intensas estão previstas.

Segundo o órgão, um alerta amarelo, que indica a menor escala de impacto, sendo ela de "Perigo Potencial", encobre parte da região Sul e o estado de São Paulo. A previsão aponta para chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

Além disso, o Inmet avisa que há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É indicado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Além deste, outros três avisos cortam o mapa para chuvas intensas. Um deles corresponde a "Perigo" e prevê que haverá chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Além disso, tem risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Esta previsão se limita apenas a parte da região Norte e Centro-Oeste.

Os outros dois alertas de "Perigo Potencial" para as condições indicam que choverá entre 20 e 30 mm/h, ventos pode chegar a 60 km/h. Estes avisos cortam Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.