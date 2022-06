Alerta de frio intenso em SP: temperaturas desabam nos próximos dias, com risco de geada

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de frio amarelo nesta sexta-feira, 10, para um ar congelante e intenso que vai atingir os estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia até o dia 13, próxima segunda-feira. Nos três estados do Sul o alerta é o laranja, em que a intensidade do frio será ainda maior. Há risco de geada e temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e até em Minas Gerais.

A explicação é uma nova frente fria que avança pelo país, trazendo forte onda de frio. Apesar da queda nos termômetros, ela não vai ser tão intensa quanto a última frente fria histórica, que passou pelo país no meio de maio, e foi acompanhada de um ciclone, levando frio até regiões amazônicas. A diferença, é que essa vai ser mais concentrada nos estados do Sul, Sudeste e em Mato Grosso do Sul.

Vai ter geada e neve?

Na cidade de São Paulo, a previsão é de que no sábado a mínima seja de 12ºC, depois caia para 10ºC no domingo, chegando a 7ºC na segunda-feira, 13. O início do frio vem acompanhado de pancadas de chuvas, que vão diminuindo com o início da próxima semana. No sul do estado de São Paulo, não está descartada a ocorrência de geada moderada tanto na manhã de sábado quanto na manhã de domingo.

As temperaturas negativas devem ser registradas principalmente nos três estados do Sul do Brasil. Há probabilidade de que em locais mais altos de São Paulo, como a Serra da Mantiqueira na divisa com Minas Gerais, os termômetros também fiquem em zero ou abaixo disso.

Pelas medições oficiais do Inmet, a menor temperatura registrada no Brasil em 2022, até o dia 10 de junho, foi de -5,4°C em Urupema, no dia 20 de maio, justamente quando a última frente fria história passou pelo país. Agora, não está descartado que estes números sejam superados. Até o momento, não há possibilidade de neve.

Temperatura negativa no Sul

O sábado será gelado em toda a região Sul. As temperaturas mínimas ficarão negativas, em torno de -5°C, nas Serras Gaúcha e Catarinense. Na última frente fria em maio, a menor temperatura registrada pelo Inmet na região Sul foi de -2,9°C em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina.

Em Porto Alegre, no sábado a mínima é de 2ºC e máxima de 11ºC. No domingo, a temperatura fica entre 3ºC e 13ºC. Em Florianópolis, as mínimas serão de 9ºC no sábado, e de 5ºC no domingo. Já em Curitiba, a capital mais fria do país, no sábado a mínima é de 6ºC, e no domingo fica em 2ºC.

Como fica a temperatura na cidade de SP

Sábado (11) - mínima de 12ºC e máxima de 17ºC

Domingo (12) - mínima de 10ºC e máxima de 20ºC

Segunda (13) - mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

Temperaturas voltam a subir no feriado

Conforme a frente fria for diminuindo de intensidade, as temperaturas voltam a subir. A previsão é de que já na quinta-feira, 16, feriado de Corpus Christi, a mínima em São Paulo seja de 11ºC, e a máxima de 21ºC.

