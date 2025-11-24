Alcolumbre: Senado votará indicação de Messias 'no momento oportuno'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respondeu a nota do advogado-geral da União, Jorge Messias, e afirmou que sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) será avaliada com “absoluta normalidade”.

“E o Senado assim o fará, no momento oportuno, de maneira que cada senador e cada senadora possa apreciar devidamente a indicação e manifestar livremente seu voto”, escreveu.

Messias emitiu uma nota pública nesta segunda-feira, 24, com elogios a Alcolumbre na tentativa de quebrar resistências e pavimentar a aprovação de seu nome para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.

O presidente do Senado defendia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolhesse o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e tem afirmado nos bastidores que não irá ajudar o governo a buscar maioria em favor da indicação do atual chefe da Advocacia-Geral da União.

"Respeito institucional"

No texto divulgado nesta segunda, o presidente do Senado diz que tomou conhecimento da nota de Messias “com respeito institucional” e que a Casa cumprirá a prerrogativa de sabatinar, “analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo Presidente da República”.

“Cada Poder da República atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e o respeito aos ritos constitucionais”, disse.

Na nota, Messias fez elogios a Alcolumbre e afirmou que ambos podem “sempre aprofundar o diálogo”. Ele lembrou do período em que trabalhou no Senado.

“Pude desenvolver uma relação saudável, franca e amigável com o presidente Davi, por quem tenho grande admiração e apreço”, afirmou. Messias afirmou que se sente no dever de se dirigir ao presidente do Senado para se “oferecer ao seu escrutínio constitucional, na condição de indicado ao cargo de ministro do STF”.

“O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso país”, afirmou.