Alckmin é nomeado para comandar transição de governo

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) foi nomeado oficialmente nesta sexta-feira coordenador da equipe de transição de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A nomeação foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Alckmin foi designado para "exercer o Cargo Especial de Transição Governamental", que será "destinado à coordenação da equipe de transição do presidente da República eleito". Ele comandará uma equipe de até 50 pessoas, que ainda não foram nomeadas.

A equipe de transição terá, até o fim do ano, reuniões com membros do governo atual para preparar a mudança de governo. Do lado do Executivo, o processo será coordenado por Ciro Nogueira.

Na quinta-feira, Nogueira recebeu Alckmin no Palácio do Planalto para iniciar os trabalhos. O vice-presidente também estava acompanhado da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e do ex-ministro Aloizio Mercadante.

Ao fim da reunião, Alckmin encontrou o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o vice-presidente eleito, Bolsonaro reforçou a "disposição do governo federal de prestar todas as informações".

