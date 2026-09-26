O deputado federal Luciano Zucco (PL) continua na liderança da corrida pelo governo do Rio Grande do Sul, mas segue pressionado de perto por Juliana Brizola (PDT), segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Luciano Zucco com 33,48% das intenções de voto, seguido por Juliana Brizola, que registra 29,83%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, o candidato do PL teve uma oscilação positiva de 1,19 ponto percentual, a maior alta entre os dois primeiros colocados. Brizola avançou 0,60 ponto, enquanto Gabriel Souza (MDB), em terceiro lugar, cresceu 0,27 ponto, chegando a 12,24%.

A diferença entre Zucco e Brizola aumentou de 3,06 pontos para 3,65 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, Marcelo Maranata (PSDB) segue estável, em torno de 2% a 3% das intenções de voto, enquanto Cesar Pontes (PCO), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU) permanecem em patamares residuais, próximos de zero.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Luciano Zucco aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 1,19 ponto percentual por atualização. Juliana Brizola também cresce, com 0,60 ponto, e Gabriel Souza avança 0,27 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.