Agregador Inteligov/EXAME: Hana Ghassan tem 33,20%, e Daniel Santos sobe para 30,46% no Pará

A governadora Hana Ghassan (MDB) segue na liderança da corrida pela reeleição no Pará, em uma disputa que segue muito próxima com Dr. Daniel Santos (Podemos), segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Hana Ghassan com 33,20% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos, que registra 30,46%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, Ghassan teve uma oscilação positiva de 1,29 ponto percentual, enquanto Daniel Santos avançou 1,56 ponto, a maior alta da rodada entre os dois principais nomes.

A diferença entre os dois caiu de 3,01 pontos para 2,74 pontos em relação à rodada anterior, mantendo o cenário tecnicamente disputado.

Entre os demais candidatos, Araceli Lemos (PSOL) segue estável, em torno de 2,5% das intenções de voto. Cleber Rabelo (PSTU), Gal Leite, Ruth Reis e Well Macedo permanecem em patamares residuais, próximos de zero.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Daniel Santos aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 1,56 ponto percentual por atualização. Hana Ghassan também segue em crescimento, com 1,29 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.