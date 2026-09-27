Agregador Inteligov/EXAME: Alan Rick tem 34,30%, e Mailza Assis sobe para 26,99% no 1º turno no Acre

O senador Alan Rick (Republicanos) segue na liderança da corrida pelo governo do Acre, mas vê a governadora Mailza Assis (PP) encurtar a distância no primeiro turno, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Alan Rick com 34,30% das intenções de voto, seguido pela governadora Mailza Assis, que registra 26,99%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, Alan Rick teve uma oscilação negativa de 0,33 ponto percentual, enquanto Mailza Assis apresentou a maior alta da rodada, com avanço de 0,96 ponto.

Tião Bocalom, em terceiro lugar, também cresceu, com alta de 0,53 ponto, chegando a 16,84%.

Como Rick recuou e Mailza avançou, a diferença entre os dois caiu de 8,60 pontos para 7,31 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, Thor Dantas (PSB) segue estável, em patamar baixo, enquanto Dr. Luisinho (AGIR) e Eudo Raffael (PCB) permanecem próximos de zero.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Mailza Assis aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 0,96 ponto percentual por atualização. Tião Bocalom também cresce, com 0,53 ponto, enquanto Alan Rick registra a única variação negativa entre os três primeiros colocados, com queda de 0,33 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.