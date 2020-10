Aegea vence leilão de PPP de saneamento de Cariacica

A empresa de saneamento Aegea foi a vencedora do leilão de concessão de parceria público-privada (PPP) de saneamento básico dos municípios de Cariacica e Viana, na região metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo. O certame foi realizado nesta terça, dia 20, na B3. A Aegea deu um lance de preço unitário 0,99 reais, com deságio de 38,12%. Foram apresentadas sete propostas, com a participação de grupos como BRK Ambiental e Iguá.

O leilão desta terça-feira, estruturado pelo BNDES em conjunto com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) foi o segundo realizado desde a aprovação do novo marco legal do saneamento. “A disputa foi bastante competitiva”, diz Guilherme Naves, sócio da Radar PPP.

“A licitação mostrou que o mercado tem interesse por vários modelos de negócios”, diz Percy Soares Neto, diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon). “O leilão de Cariacica foi só de tratamento de esgoto e teve a participação de grandes empresas”.

O objetivo da concessão de Cariacica é a universalização do acesso à rede de esgoto até o décimo ano de contrato. Cerca de 423 mil habitantes da Grande Vitória serão beneficiados pelo projeto. Hoje, apenas 48,3% da população conta com a coleta de esgoto. O contrato prevê o aumento da coberta do serviço para 95% da Cariacica e Viana até 2030, além do tratamento de 100% do esgoto coletado.

A Aegea será responsável pela ampliação e operação do sistema de esgotamento sanitário e pela prestação de serviços de apoio à gestão comercial da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) no município de Cariacica e no tratamento de esgoto de bairros do município de Viana. Para isso, precisará fazer um investimento da ordem de 580 milhões de reais ao longo da próxima década.

A licitação da concessão de água e esgoto na região metropolitana de Maceió, em Alagoas, também atraiu grandes grupos. A BRK Ambiental foi a vencedora, com uma proposta de 2 bilhões de reais.

No ano que vem, a expectativa é que sejam realizadas dezenas licitações de saneamento básico. “O novo marco regulatório do setor oferece mais segurança jurídica para as empresas interessadas em participar das concessões”, diz Naves.