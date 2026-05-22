Advogado de Daniel Vorcaro deixa defesa do empresário no caso Master

O advogado José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca, deixou a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, após a rejeição da primeira proposta de delação premiada apresentada à Polícia Federal.

A movimentação ocorre em meio ao avanço das negociações envolvendo um possível acordo de colaboração com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR). Integrantes dos dois órgãos consideraram insuficiente o conteúdo entregue inicialmente pela defesa do empresário e solicitaram novos elementos relacionados às investigações sobre fraudes bilionárias.

De acordo com investigadores, os dados obtidos nos celulares apreendidos dos investigados, incluindo aparelhos atribuídos a Vorcaro, apresentam quantidade maior de informações do que o material apresentado até agora no rascunho da delação. A avaliação interna da PF é de que ainda faltam provas e relatos considerados relevantes para o avanço do acordo de colaboração.

A saída de Juca da equipe de defesa foi divulgada inicialmente pelo blog da jornalista Andréia Sadi, no portal g1, e confirmada pela EXAME.

Na última semana, Vorcaro também perdeu benefícios que mantinha na custódia da Polícia Federal, em Brasília. O banqueiro foi transferido de uma sala de Estado-Maior para uma cela comum na Superintendência da corporação. Segundo relatos ligados ao caso, ele passou a reclamar das condições do local após a mudança.

Investigação avançou sobre familiares de Vorcaro

O avanço das investigações sobre familiares de Daniel Vorcaro também elevou a pressão em torno das negociações com a PF e a PGR. O empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, está preso desde o dia 14 de maio em uma penitenciária de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, ele passou a ser investigado como um dos operadores financeiros do grupo conhecido como “A Turma”, apontado pelos investigadores como responsável por articular e financiar ações de intimidação contra pessoas consideradas desafetas de Daniel Vorcaro.

A proteção aos familiares era tratada como um dos pontos discutidos nas negociações para um eventual acordo de colaboração premiada.

José Luis Oliveira Lima atuou em casos de repercussão nacional nos últimos anos, incluindo a defesa do empresário Léo Pinheiro, ex-OAS, na Operação Lava Jato, e do general Walter Braga Netto em investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado.

Apesar da saída de Juca, o advogado mineiro Sérgio Leonardo permanece na defesa de Daniel Vorcaro. Próximo do banqueiro há décadas, ele tem conduzido parte das visitas ao empresário na carceragem da Polícia Federal.

*Com informações da Agência O Globo.