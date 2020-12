Adiada após apagão, eleição municipal em Macapá acontece neste domingo

Os eleitores de Macapá vão às urnas hoje (6) para elegerem o prefeito, o vice-prefeito e os 23 vereadores da Câmara Municipal. O pleito deveria ter sido realizado no mês passado, durante as eleições municipais em todo o país. mas foi adiado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em função dos problemas no fornecimento de energia elétrica no estado.

Os 292.718 eleitores aptos a votar poderão comparecer às seções eleitorais das 7h às 17h. Durante a votação na capital amapaense, fica mantido o protocolo de segurança sanitária elaborado para evitar a contaminação pela covid-19.

Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais. O uso deverá ser feito em todo o percurso feito pelo eleitor até chegar na seção eleitoral. Não será permitido se alimentar, beber ou realizar qualquer ato que exija a retirada da máscara.

As mãos deverão ser higienizadas com álcool em gel antes e depois de votar. O produto será disponibilizado nos locais de votação. O TSE recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. O processo de identificação por biometria não usará usado nas eleições deste ano para evitar contaminação.

A distância de um metro entre as demais pessoas também deverá ser mantida. Serão feitas marcações no chão com adesivos para indicar o distanciamento correto.

Dez candidatos disputam a prefeitura da capital amapaense, cuja população é estimada em 513 mil habitantes.

A última pesquisa Ibope, divulgada na sexta-feira, dia 04, apontou Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na liderança, com 28% das intenções de voto.

Na sequência, aparece Dr. Furlan, do Cidadania, com 14%. Ele está empatado tecnicamente com Patrícia Ferraz, do Podemos, e Capi, do PSB, que já votaram neste domingo. Cirilo Fernandes (PRTB) teve 10% das intenções de voto, Guarany (PSL), 9%, e Paulo Lemos (PSOL), 7%.

A pesquisa do Ibope tem margem de erro de 4 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Feita entre os dias 1 e 3 de dezembro, ouviu mais de 600 eleitores e tem índice de confiança de 95%. Está registrada na Justiça Eleitoral AP-01464/2020.

Se nenhum dos candidatos obtiver hoje a maioria dos votos, a cidade de Macapá terá segundo turno, no dia 20 de dezembro, às vésperas do Natal.

Em um vídeo publicado pelo TSE, o presidente do tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, pediu que os eleitores compareçam às urnas para elegerem seus candidatos preferidos.

“Não há salvação fora da política. As alternativas são todas piores. Portanto, a política terá a qualidade daqueles que se dispuserem a participar. Há muitos candidatos, há muitas opções para todas as visões de mundo. Conclamo a população de Macapá a votar com consciência e a votar com segurança, observadas as regras de utilização de máscaras e de distanciamento social. Não deixe de comparecer às urnas. Ajude a fazer um país melhor e maior” Luis Robeto Barroso, presidente do TSE

O TRE-AP informou que algumas seções eleitorais foram remanejadas em razão da necessidade de uniformizar a quantidade de eleitores nas seções eleitorais. Para saber onde será sua seção eleitoral, o eleitor precisa acessar o site do TRE ou baixar o aplicativo e-Título.

Candidatos à prefeitura de Macapá votam nesta manhã

Candidatos à prefeitura de Macapá (AP) já votaram na manhã deste domingo, última capital a ir às urnas após o apagão no estado do Amapá ter adiado o pleito. João Capiberibe, conhecido como Capi, do PSB, foi o primeiro a votar, por volta das 9 horas. A candidata Patrícia Ferraz, do Podemos, votou na sequência, às 9h45, acompanhada do filho e partidários, conforme informações do portal G1.

Depois do apagão, a última etapa das eleições municipais no Brasil é marcada por filas em alguns locais de votação. Estão aptos a votar um total de 292.718 eleitores. O horário de votação é das 7 horas às 17 horas, conforme horário ampliado em meio à pandemia e que foi implantado em todo o Brasil.

Adiamento

O processo eleitoral em Macapá foi adiado devido ao apagão energético no dia de 3 novembro, que afetou o estado, após um incêndio ter destruído três transformadores e uma subestação de energia na capital do Amapá. Por mais de três semanas, o apagão e a instabilidade no fornecimento de energia provocaram desabastecimento de luz, água e perdas de alimentos.

Diante da situação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou pedido do tribunal regional (TRE-AP) e, no dia 12 de novembro, anunciou que o pleito na capital do estado seria adiado. O TRE-AP informou que as eleições transcorreram normalmente nos demais municípios amapaenses.

Barroso visita Macapá para acompanhar preparação para eleições

Barroso reuniu-se neste sábado com integrantes do TRE. “Achei que era importante estar aqui com vocês, para que vocês saibam que a gente se preocupa. Esperamos que as eleições corram bem”, disse o ministro, segundo nota divulgada pelo TSE.

Barroso participou ainda dos trabalhos da comissão de auditoria da urna eletrônica em Macapá. O procedimento, de acordo com o TSE, visa atestar a segurança da votação eletrônica. Integrantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanharam, e o procedimento foi gravado.