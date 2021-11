Ônibus que levava turistas de SP a Paraty tomba e deixa ao menos 6 mortos

Ao menos seis pessoas morreram depois que um ônibus de turismo tombou neste sábado (13) na rodovia Oswaldo Cruz, na altura de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. Cinco passageiros morreram no local, durante o resgate, e outro chegou a ser socorrido na Santa Casa de Ubatuba, mas não resistiu.

Outras 48 pessoas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um helicóptero Águia da Polícia Militar também foi deslocado, além de ambulâncias municipais de São Luís do Paraitinga e de Ubatuba que auxiliaram no socorro às vítimas do acidente. Ubatuba, no litoral norte paulista, fica cerca de 55 quilômetros de distância de São Luís do Paraitinga.

O acidente aconteceu por volta das 7h, quando o ônibus tombou no trecho de serra, na altura do quilômetro 76. A passagem de coletivos é proibida nesse ponto da rodovia Oswaldo Cruz. O ônibus de excursão, de dois andares, chegou a ser parado pela polícia e teve de voltar. No retorno, o motorista perdeu o controle, e o veículo tombou.

O ônibus pertence à empresa Viação Arca e transportava 66 passageiros de São Paulo para Paraty, no Rio de Janeiro.

Com o local ainda interditado na manhã deste sábado, há pelo menos dez quilômetros de congestionamento na rodovia no sentido litoral, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O fluxo de carros é mais intenso também devido ao feriado da Proclamação da República.

Em nota, a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal, agradeceu a colaboração que a cidade está recebendo dos municípios vizinhos.

“Quero agradecer de coração a solidariedade e o apoio que estamos recebendo de prefeituras da região para viabilizar que algumas transferências de pacientes sejam consolidadas, preservando sempre a vida e o atendimento de qualidade. Neste momento de grande tristeza e dor, agradecemos o esforço e apoio de todas as equipes envolvidas neste importante trabalho de resgate”, diz um trecho do texto.