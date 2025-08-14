Brasil

Guia do CidadãoInfraestrutura

Consórcio liderado por construtura vence leilão da Rota Agro

Trecho, de 490 quilômetros entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT), é conhecido pelo intenso tráfego de veículos de carga e de passeio

Rotas Agro: esse foi o leilão federal com o maior número de propostas desde 2019 (Vinicius Trindade/MT/Divulgação)

Rotas Agro: esse foi o leilão federal com o maior número de propostas desde 2019 (Vinicius Trindade/MT/Divulgação)

André Martins e César H. S. Rezende

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15h26.

Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 15h32.

O Consórcio Rota Agro Brasil, liderado pela construtura Azevedo e Travassos, venceu nesta quinta-feira, 14, o leilão rodoviário das BRs 060/364/GO/MT, conhecidas como Rota Agro. O grupo ofereceu desconto sobre a tarifa de 19,7%.

O trecho, de 490 quilômetros entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT), é conhecido pelo intenso tráfego de veículos de carga e de passeio, que disputam espaço nas vias ao longo do percurso.

Também participaram do certame a Way Concessões, que ofereceu lance de 19,6%, um consórcio liderado pela XP Investimentos, com lance de 10,55%, a EPR, com 10,8% e a construtora VF Gomes Participações, com oferta de 0% de desconto.

Esse foi o leilão federal com o maior número de propostas desde 2019.

O edital previa que o vencedor do leilão seria a empresa que apresentasse o maior desconto sobre a tarifa de pedágio. Além disso, estabelece o valor de R$ 0,16270 por quilômetro.

O consórcio vencedor é composto, além da Azevedo e Travassos, por Camaçari Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Sobrado Construção LTDA e GAE Construção & Comércio LTDA.

O que prevê a concessão da Rota Agro

O projeto prevê investimentos de R$ 4,4 bilhões, além de custos operacionais de R$ 2,8 bilhões, durante os 30 anos de contrato.

O projeto prevê a duplicação de 45 km de estradas, além da construção de 151 km de terceiras pistas, segundo os estudos. Além disso, o contrato prevê a construção do Contorno Alto Araguaia, que terá extensão de 7,85 km.

O governo afirma que a concessão irá beneficiar oferta de produtos tanto para o mercado interno quanto para exportação. 

Boa parte dessa produção é escoada pela Rota Agro, um dos principais corredores logísticos da região Centro-Oeste. O trecho, de 490 quilômetros entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT), é conhecido pelo intenso tráfego de veículos de carga e de passeio, que disputam espaço nas vias ao longo do percurso.

Acompanhe tudo sobre:Mato GrossoGoiásSojaAgriculturaExploração de rodoviasTransporte e logística

Mais de Brasil

Lula critica cassação de vistos por Trump e defende fim do bloqueio dos EUA à Cuba

'Alunos estão pedindo dinheiro de volta', diz representante das autoescolas sobre mudanças na CNH

Felca será ouvido pelo Senado sobre adultização de menores em plataformas digitais

Michel Misse, sociólogo renomado da UFRJ, morre aos 74 anos após batalha contra câncer

Mais na Exame

Carreira

Sabia que essas 10 palavras fazem o ChatGPT ‘ficar burro’?

Economia

Inflação no atacado nos EUA tem a maior alta em 3 anos, refletindo aumento nas tarifas

Brasil

Lula critica cassação de vistos por Trump e defende fim do bloqueio dos EUA à Cuba

Minhas Finanças

Após 5 anos, Open Finance conecta 65 milhões de contas e movimenta cerca de R$1,2 bi por mês, diz BC