Consórcio liderado por construtura vence leilão da Rota Agro

Rotas Agro: esse foi o leilão federal com o maior número de propostas desde 2019 (Vinicius Trindade/MT/Divulgação)
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15h26.
Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 15h32.
O Consórcio Rota Agro Brasil, liderado pela construtura Azevedo e Travassos, venceu nesta quinta-feira, 14, o leilão rodoviário das BRs 060/364/GO/MT, conhecidas como Rota Agro. O grupo ofereceu desconto sobre a tarifa de 19,7%.
O trecho, de 490 quilômetros entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT), é conhecido pelo intenso tráfego de veículos de carga e de passeio, que disputam espaço nas vias ao longo do percurso.
Também participaram do certame a Way Concessões, que ofereceu lance de 19,6%, um consórcio liderado pela XP Investimentos, com lance de 10,55%, a EPR, com 10,8% e a construtora VF Gomes Participações, com oferta de 0% de desconto.
Esse foi o leilão federal com o maior número de propostas desde 2019.
O edital previa que o vencedor do leilão seria a empresa que apresentasse o maior desconto sobre a tarifa de pedágio. Além disso, estabelece o valor de R$ 0,16270 por quilômetro.
O consórcio vencedor é composto, além da Azevedo e Travassos, por Camaçari Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Sobrado Construção LTDA e GAE Construção & Comércio LTDA.
O projeto prevê investimentos de R$ 4,4 bilhões, além de custos operacionais de R$ 2,8 bilhões, durante os 30 anos de contrato.
O projeto prevê a duplicação de 45 km de estradas, além da construção de 151 km de terceiras pistas, segundo os estudos. Além disso, o contrato prevê a construção do Contorno Alto Araguaia, que terá extensão de 7,85 km.
O governo afirma que a concessão irá beneficiar oferta de produtos tanto para o mercado interno quanto para exportação.
Boa parte dessa produção é escoada pela Rota Agro, um dos principais corredores logísticos da região Centro-Oeste. O trecho, de 490 quilômetros entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT), é conhecido pelo intenso tráfego de veículos de carga e de passeio, que disputam espaço nas vias ao longo do percurso.