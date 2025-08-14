Consórcio liderado por construtura vence leilão da Rota Agro

O Consórcio Rota Agro Brasil, liderado pela construtura Azevedo e Travassos, venceu nesta quinta-feira, 14, o leilão rodoviário das BRs 060/364/GO/MT, conhecidas como Rota Agro. O grupo ofereceu desconto sobre a tarifa de 19,7%.

O trecho, de 490 quilômetros entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT), é conhecido pelo intenso tráfego de veículos de carga e de passeio, que disputam espaço nas vias ao longo do percurso.

Também participaram do certame a Way Concessões, que ofereceu lance de 19,6%, um consórcio liderado pela XP Investimentos, com lance de 10,55%, a EPR, com 10,8% e a construtora VF Gomes Participações, com oferta de 0% de desconto.

Esse foi o leilão federal com o maior número de propostas desde 2019.

O edital previa que o vencedor do leilão seria a empresa que apresentasse o maior desconto sobre a tarifa de pedágio. Além disso, estabelece o valor de R$ 0,16270 por quilômetro.

O consórcio vencedor é composto, além da Azevedo e Travassos, por Camaçari Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Sobrado Construção LTDA e GAE Construção & Comércio LTDA.

O que prevê a concessão da Rota Agro

O projeto prevê investimentos de R$ 4,4 bilhões, além de custos operacionais de R$ 2,8 bilhões, durante os 30 anos de contrato.

O projeto prevê a duplicação de 45 km de estradas, além da construção de 151 km de terceiras pistas, segundo os estudos. Além disso, o contrato prevê a construção do Contorno Alto Araguaia, que terá extensão de 7,85 km.

O governo afirma que a concessão irá beneficiar oferta de produtos tanto para o mercado interno quanto para exportação.

