Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Polícia da Bahia faz operação contra esquema de adulteração de combustível e lavagem de dinheiro

Mandados judiciais são cumpridos na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08h21.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra um esquema de adulteração de combustível e lavagem de dinheiro por meio de uma rede de 200 postos de gasolina no estado. Mandados judiciais são cumpridos na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

"Os elementos colhidos ao longo das apurações indicam fortes indícios de que o grupo utilizava o setor de combustíveis como instrumento para ocultação patrimonial", destaca a Polícia Civil da Bahia.o g

Conexões com organizações criminosas

As investigações apontam que o esquema tem conexões com uma "organização criminosa originária de São Paulo". Em agosto, o Primeiro Comando da Capital (PCC) foi alvo da megaoperação Carbono Oculto, que teve como alvos envolvidos em uma rede de fraudes no setor de combustível. Entre 2020 e 2024, o dinheiro da facção foi usado para importar o equivalente a R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel. Nos postos, que serviam para a lavagem de dinheiro, os combustíveis eram adulterados.

Bloqueio de bens e participação de forças-tarefas

O Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) solicitou o bloqueio de R$ 6,5 bilhões em bens, imóveis e valores dos investigados. Segundo a Polícia Civil, isso "evidencia a expressiva dimensão financeira das atividades ilícitas atribuídas à organização".

Participam da operação 170 policiais civis, além de funcionários da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Acompanhe tudo sobre:CombustíveisCrimeBahia

Mais de Brasil

Programa ESG pode trazer R$ 21 bi em concessões de rodovias e ferrovias, diz diretor ANTT

Protesto interdita parte de Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo

Petrobras vai fornecer mais de 6 milhões de barris de petróleo para Índia, diz Alckmin

Congresso pode derrubar 63 vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental nesta quinta

Mais na Exame

Mercados

IBC-Br de agosto e reunião entre Brasil e EUA: o que move os mercados

Infraestrutura

Programa ESG pode trazer R$ 21 bi em concessões de rodovias e ferrovias, diz diretor ANTT

Esporte

Santos vence Corinthians, Palmeiras goleia: veja resultados dos jogos e tabela do Brasileirão

Pop

'Vale Tudo': maioria do público acredita que Odete Roitman não morreu; veja enquete