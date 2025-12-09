Greve dos ônibus em SP: motoristas encerram paralisação após reunião com Nunes

Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo decidiram encerrar a paralisação iniciada na tarde desta terça-feira, 9.

Com a decisão, os ônibus da cidade voltarão circular e funcionarão normalmente na quarta-feira, 10.

A decisão ocorreu após reunião entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com as concessionárias de ônibus e o sindicato da categoria.

Nunes afirmou que as empresas se comprometeram a pagar o 13º salário aos trabalhadores no dia 12 de dezembro.



As concessionárias que não cumprirem o acordo terão o processo de caducidade do contrato de concessão de ônibus.

Greve no início da tarde por falta de 13º salário

Os motoristas afirmam que não receberam a primeira parcela, que deveria ter sido paga no fim de novembro.

Havia um acordo com as empresas para que o pagamento atrasado fosse realizado em conjunto com a segunda parcela no próximo dia 12 de dezembro.

O sindicato, porém, foi informado pelas empresas de ônibus no início da tarde desta terça-feira que precisaria de um novo prazo de pagamento, sem determinar uma data concreta.

Em vídeo divulgado após o início da greve, Nunes afirmou que não há justificativa para que as empresas atrasem o pagamento. A prefeitura afirmou que realiza os repasses em dia.

Com a paralisação, a volta para casa foi difícil para os moradores da cidade. São Paulo registrou mais de 1.200 quilômetros de congestionamento e o preço dos aplicativos de transporte saltaram.