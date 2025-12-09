Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Greve dos ônibus em SP: motoristas encerram paralisação após reunião com Nunes

Com a decisão, os ônibus da cidade vão voltar circular e funcionarão normalmente na quarta-feira

Ônibus de SP: paralisação foi encerrada após reunião com Nunes, trabalhadores e empresas

Ônibus de SP: paralisação foi encerrada após reunião com Nunes, trabalhadores e empresas

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 22h24.

Última atualização em 9 de dezembro de 2025 às 22h28.

Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo decidiram encerrar a paralisação iniciada na tarde desta terça-feira, 9.

Com a decisão, os ônibus da cidade voltarão circular e funcionarão normalmente na quarta-feira, 10.

A decisão ocorreu após reunião entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com as concessionárias de ônibus e o sindicato da categoria.

Nunes afirmou que as empresas se comprometeram a pagar o 13º salário aos trabalhadores no dia 12 de dezembro. 

As concessionárias que não cumprirem o acordo terão o processo de caducidade do contrato de concessão de ônibus.

Greve no início da tarde por falta de 13º salário 

Os motoristas afirmam que não receberam a primeira parcela, que deveria ter sido paga no fim de novembro.

Havia um acordo com as empresas para que o pagamento atrasado fosse realizado em conjunto com a segunda parcela no próximo dia 12 de dezembro.

O sindicato, porém, foi informado pelas empresas de ônibus no início da tarde desta terça-feira que precisaria de um novo prazo de pagamento, sem determinar uma data concreta.

Em vídeo divulgado após o início da greve, Nunes afirmou que não há justificativa para que as empresas atrasem o pagamento. A prefeitura afirmou que realiza os repasses em dia.

Com a paralisação, a volta para casa foi difícil para os moradores da cidade. São Paulo registrou mais de 1.200 quilômetros de congestionamento e o preço dos aplicativos de transporte saltaram.

Acompanhe tudo sobre:ÔnibusSão Paulo capital

Mais de Brasil

Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para cirurgia e prisão domiciliar

Ipsos-Ipec: 40% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo

Ciclone extratropical deixa 100 mil sem luz na Grande São Paulo

Rodrigo Bacellar deixa prisão na PF após decisão do STF

Mais na Exame

Brasil

Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para cirurgia e prisão domiciliar

Um conteúdo Esfera Brasil

Marco legal para uso da inteligência artificial segue em tramitação

Mundo

Honduras: presidente denuncia 'adulteração' de votos e interferência de Trump

Mercados

Dólar sobe a R$ 5,43, e Ibovespa recua com falas de Flávio e PL da Dosimetria