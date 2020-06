A cidade de SP pode reabrir bares e restaurantes. É a hora?

O governador João Doria (PSDB) vai anunciar nesta sexta-feira, 26, as novas classificações da quarentena em 17 regiões do estado de São Paulo. A grande expectativa é para que a capital paulista pule mais um degrau no sentido de reabertura da economia.

Com a progressão da fase 2 para a fase 3 do Plano São Paulo, devem reabrir para público bares e restaurantes. De acordo com o protocolo, só poderiam funcionar aqueles com espaços ao ar livre, a capacidade seria limitada a 40% e funcionar por 6 horas seguidas, além de cumprir normas exigidas pela Secretaria da Saúde.

Na quarta-feira, 24, o prefeito Bruno Covas (PSDB) chegou a dizer que o protocolo sanitário para a abertura de bares e restaurantes já estaria pronto e que eles poderiam funcionar a partir de segunda-feira, 29.

Nesta fase 3, os shoppings e comércio de rua também seriam beneficiados. Atualmente eles só podem abrir por quatro horas e com 20% da capacidade. Na nova etapa, funcionam por seis horas e com 40% de público. As praças de alimentação só estão liberadas se forem em espaços abertos.

Salões de beleza e barbearias também poderiam voltar a funcionar, seguindo os mesmos protocolos de horário e de capacidade.

O Plano São Paulo é a diretriz do governo do estado que estabelece a flexibilização da quarentena. A escala vai de 1, a mais restrita, a 5, com a volta total da atividade econômica. O protocolo é revisado a cada duas semanas e leva em conta vários quesitos, como taxa de ocupação de leitos de UTI, variação no número de casos e de mortes por covid-19.

É por causa destes pontos que há otimismo em relação ao relaxamento da quarentena na cidade de São Paulo, principalmente com a taxa ocupação de leitos de UTI. Quando a cidade foi classificada na fase 2, ela era de 72%. Agora está em 67,9%.

Além disso, o município de São Paulo registrou nos últimos sete dias uma redução de 6,97% no número de internações de casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Na quarta-feira, pela primeira vez desde o início da pandemia, o interior passou a capital no total de óbitos.

Para saber se as projeções vão se confirmar, é esperar até às 12h45, quando o anúncio oficial será feito.