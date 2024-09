50,9% discordam e 48,1% concordam com decisão de Moraes de bloquear o X, diz Atlas

O brasileiro está dividido sobre o bloqueio do X, o antigo Twitter, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e validado pela 1ª turma da Corte, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 4.

De acordo com o levantamento, 50,9% dos entrevistados discordam da decisão e 48,1% concordam. Outros 0,9% não opinaram.

Homens, escolarizados, evangélicos e eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022 representam o perfil do eleitorado que rejeita a determinação do Judiciário. O bloqueio é aprovado por mulheres, católicos, e pessoas que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pesquisa mostra ainda que 56,5% acreditam que a decisão de Moraes foi política, enquanto 41,7% dizem que foi técnica. Cerca de 1,8% não sabem opinar.

Sobre a postura de Elon Musk, dono do X, com a Justiça brasileira, 48,9% dos entrevistados afirmaram que o bilionário deveria ter cumprido a decisão de remover conteúdos e perfis, 37,6% dizem que ele não deveria cumprir e 9,9% dizem que ele deveria cumprir parcialmente.

A pesquisa "Bloqueio do X & confiança no STF" ouviu 1617 pessoas entre os dias 3 e 4 de setembro por meio de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos para um nível de confiança de 95%.