5 ações solidárias contra o coronavírus no Brasil para apoiar

A pandemia provocada pelo novo coronavírus segue avançando pelo Brasil e pesquisas mais recentes apontam para um pico da doença apenas em julho, quando 1,7 milhão de brasileiros deverão ter contraído a covid-19.

Desde fevereiro, a economia dá sinais de uma profunda recessão, com projeções de tombo do PIB de 2020 próximas de 8%. As demissões, que já eram uma realidade no país, se aprofundaram: só em abril, 1,4 milhão de postos de trabalho fecharam, segundo mostra a reportagem “Um Brasil desempregado”, na nova edição da EXAME.

Soma-se ao impacto da pandemia, a desigualdade secular do país, que dificulta a adoção de medidas de isolamento social nas periferias e coloca milhões de pessoas que não conseguem trabalhar de casa em risco diariamente.

Nesse trágico cenário, iniciativas da sociedade civil começaram a surgir para auxiliar e apoiar os mais impactados pela covid-19. Veja a seguir uma seleção de cinco projetos solidário que você pode contribuir sem sair de casa:

Todos à Mesa

A iniciativa “Todos à Mesa” é uma parceria da Unilever com a Coca-Cola Brasil, a Copagaz e o IFood para distribuir comida à população vulnerável de São Paulo.

Nessa ação, o consumidor compra uma marmita a partir de 9 reais no Eats for You, Ame Digital ou IFood e a empresa dobra o valor para que sejam produzidas duas. O objetivo é, além de alimentar o maior número de pessoas, também aumentar o faturamento dos pequenos restaurantes.

As refeições tem sido entregues no Parque Santo Antônio, na Sociedade Beneficente dos Franciscanos e na Rede Rua. É possível acessar mais informações no site do “Todos à Mesa”.

#VidasNegrasImportam

Com a repercussão mundial dos protestos do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, uma iniciativa decidiu reunir em um só site os projeto que tem como foco ações para população negra.

É possível apoiar ações do “Movimento ajudando moradores na Cidade de Deus”, “Mães na Favela”, “Impactando vidas pretas” e o “Povo Pataxó contra o coronavírus”. Para doar, acesso o site neste link.

Ação Cidadania

Uma das organizações com mais atuação contra a fome no Brasil, a Ação Cidadania, aumentou a distribuição de alimentos durante a pandemia. Até agora, já foram 2.500 toneladas doadas e 880 mil famílias atendidas.

É possível doar pelo PicPay, PagSeguro, AME, Ifood, Benfeitoria, entre outros canais de arrecadação. Mais detalhes para doar podem ser acessados no site da ONG.

Fundo Emergencial para Saúde

Diversas organizações da sociedade civil lançaram essa iniciativa para garantir a arrecadação de recursos financeiros para as instituições de saúde que estão na linha de frente do combate à covid-19.

Instituições como o Hospital Santa Marcelina, Santa Casa de Misericórdia, Hospital São Paulo e Fiocruz são alguns dos beneficiados pelas doações. Veja mais neste site.

Uma mão lava a outra

Criada pela ONG Habitat para a Humanidade Brasil, a ação busca conscientizar e atender as mais de 30 milhões de famílias que não têm acesso à água hoje no país. A iniciativa quer instalar 100 pias comunitárias em comunidades de 9 estados do Brasil.

Para doar, a Habitat abriu um catarse, que pode ser acessado aqui.