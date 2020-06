43 cidades receberão apoio do BNDES e Instituto Votorantim contra covid-19

Cidades do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país foram escolhidas para receber assessoria técnica sobre como combater o novo coronavírus e como gerenciar os efeitos da pandemia. A iniciativa do Instituto Votorantim em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) elegeu 43 municípios com até 350.000 habitantes do Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Sergipe (confira a lista completa abaixo).

O recorte de municípios leva em consideração um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz que lista as 41 microrregiões que podem ser atingidas por duas ondas de propagação da covid-19, considerando aspectos como localização próxima a aeroportos, disponibilidade de leitos e vulnerabilidade socioeconômica.

As cidades selecionadas receberão apoio técnico remoto por quatro meses, período que pode ser prorrogado conforme a necessidade. A ideia é que especialistas de gestão e de saúde trabalhem em conjunto com o comitê gestor do município no gerenciamento da crise, na identificação dos principais impactos e na elaboração de soluções.

A iniciativa Municípios Contra o Coronavírus já atua em quase 90 municípios, número que pode chegar a 150. Já o investimento será de cerca de 4 milhões de reais.