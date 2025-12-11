São Paulo aposta em Rota da Cachaça para impulsionar setor de R$ 15 bilhões

Embora São Paulo não seja tradicionalmente associado à produção de cachaça, o estado quer mudar esse cenário. Para aumentar sua participação no mercado, o governo paulista lançará, nesta quinta-feira, 11, o projeto Rotas da Cachaça, além de uma linha de crédito de R$ 3 milhões para os produtores da bebida.

A iniciativa visa destacar a cachaça como um produto turístico e cultural. A cadeia produtiva da cachaça movimenta anualmente R$ 15,5 bilhões no Brasil, segundo o Centro Brasileiro de Referência da Cachaça e Euromonitor.

O projeto contará com 8 rotas e 2 destinos em 65 municípios, com destaque para alambiques familiares, propriedades rurais, museus, pousadas temáticas e espaços culturais dedicados à cachaça.

As novas rotas se somam às já existentes Rotas do Café, do Vinho e do Queijo, lançadas também neste ano.

"O projeto fortalece pequenos e grandes produtores, impulsiona a formalização e abre portas para novos mercados, inclusive internacionais", diz Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de SP.

Com Minas Gerais, São Paulo é um dos principais polos de produção e consumo de cachaça, liderando as exportações brasileiras, com 6,6 milhões de litros, o que representa 46% do total nacional, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de SP.

Em 2024, o número de estabelecimentos produtores de cachaça no Brasil cresceu 4%, totalizando 1.266 unidades, conforme dados do Anuário da Cachaça 2025, produzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Linha de crédito

O governo estadual de São Paulo anunciará uma linha de crédito de R$ 3 milhões para apoiar financeiramente os produtores artesanais e os de cachaça no processo de formalização sanitária e regulatória.

A medida segue o modelo de subvenção da linha Artesanais + Legal e permitirá o custeio de processos de registro e certificação necessários para que os produtores atendam às exigências legais.

Além disso, o governo paulista assinará o decreto regulamentando a Lei 18.154 de 2025, que cria o Sistema Estadual de Inspeção Vegetal. A lei moderniza e fortalece as normas de rastreabilidade, auditoria e segurança para produtos de origem vegetal.

Com isso, a cachaça passa a contar com a fiscalização das equipes de defesa agropecuária do estado.