São Paulo aposta em Rota do Café para emplacar um setor de R$ 5 bilhões no estado

O estado de São Paulo não é mais conhecido como um dos principais produtores de café do Brasil — e do mundo —, como foi no início do século XX. Mas essa realidade pode mudar, no que depender da gestão paulista.

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) lançou nesta terça-feira, 8, a “Rotas do Café de São Paulo". Intersecretarial, a iniciativa conta com as pastas da Agricultura e Abastecimento (SPA), Desenvolvimento Econômico (SPE), Turismo e Viagens (Setur), além da coordenação da Casa Civil.

A ideia da iniciativa é integrar toda a cadeia produtiva — de cooperativas a consumidores —, para fortalecer o comércio local, além da criação de novos negócios. No ano passado, o setor cafeeiro foi responsável por R$ 5 bilhões do valor da produção agropecuária paulista (VPA) em 2024, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta).

"O objetivo é trabalhar para agregar valor ao que é produzido no estado de São Paulo, fomentando o turismo em cada uma das rotas. A iniciativa envolve produtores, cooperativas e indústrias, valorizando o que o estado tem de melhor", afirmou o governador paulista durante o lançamento.

O projeto reúne 57 atrativos turísticos ligados ao grão em 25 municípios paulistas, resultando em cinco rotas inéditas, além de destinos cafeeiros independentes. Entre as atrações turísticas estão fazendas de antigos barões do café, museus históricos, cafés premiados internacionalmente e centros de pesquisa abertos à visitação.

São Paulo é o terceiro maior produtor de café arábica do Brasil e o oitavo maior produtor do mundo, totalizando 307,2 mil toneladas produzidas em 2023, segundo a Pesquisa Agrícola Mensal do IBGE. Em 2023, a produção de café paulista gerou R$ 7,2 bilhões.

"Café não é só o turismo. É uma cadeia produtiva. É isso que apostamos", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. Segundo ele, a ideia é levar São Paulo ao primeiro lugar na produção de café do Brasil, espaço atualmente liderado por Minas Gerais e Espírito Santo.

Entre as rotas estabelecidas estão os municípios de Brotas, Dois Córregos, Dourado, Campinas, Amparo, Monte Alegre do Sul e Caconde. Ao todo, serão cinco rotas: Cuesta, Itaqueri e Tietê Paulista, Circuito das Águas Paulista, Mantiqueira Vulcânica Paulista, Mogiana Paulista e Alta Paulista.

Cafeterias especializadas

Além da produção, os espaços físicos para o consumo de café têm se destacado no estado. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), cerca de 300 novas cafeterias especializadas foram abertas na capital, na região metropolitana e no interior paulista desde 2022.

Para Edson Fernandes, secretário-executivo de Agricultura, a ideia é usar esses espaços para impulsionar o turismo rural no estado. "Com a cafeicultura inovadora, vamos tornar São Paulo referência e um dos principais destinos de turismo rural", afirmou.

Fernandes também anunciou uma parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) para incentivar o consumo do café paulista. "Vamos colocar uma placa nas padarias e restaurantes com os dizeres 'Aqui servimos o café de São Paulo'", disse o secretário.

Na capital, são consumidas cerca de 25 milhões de xícaras de café por dia em padarias, mercados, restaurantes e em estabelecimentos como o Cupping Café, eleito uma das cem melhores cafeterias do mundo na lista da publicação The World’s 100 Best Coffee Shops.